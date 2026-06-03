Omicidio a Roma, 57enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo: fermato un 18enne

Un uomo di 57 anni è stato ucciso in via Villastellone a Roma nella serata di martedì 2 giugno. Fermato un ragazzo di 18 anni, che l’avrebbe colpito al culmine di una lite condominiale.

Un uomo di 57 anni, Luca Di Vito, è stato ucciso nella serata di ieri, martedì 2 giugno, all'ingresso un palazzo di via Villastellone 32, nel quartiere di Primavalle a Roma. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l'omicidio è arrivato al culmine di una lite scoppiata tra le 21,30 e le 22 per dei cassonetti lungo la strada nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest della Capitale. Fermato un ragazzo di 18 anni di cittadinanza colombiana suo vicino di casa, con cui la vittima ha avuto una violenta discussione negli istanti precedenti il delitto.

L'omicidio dopo una lite per l'immondizia

Sono in corsa le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, ma dalle prime informazioni disponibili sembra che il 18enne fosse andato a buttare l'immondizia sotto casa della vittima, italiano del 1969. Non è chiaro per quale motivo, ma i due hanno iniziato a litigare fino a che non sono arrivati all'ingresso dell'abitazione del presunto omicida, che sarebbe rientrato a casa ed è riuscito con un coltello con cui ha colpito alla gola l’uomo 57enne.

I soccorsi chiamati dai vicini di casa

A chiamare i soccorsi per l'uomo accoltellato sono stati i condomini del palazzo, allertati dalle urla dei due che, mentre cresceva la tensione, sono diventate minacce. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, la squadra mobile della Questura e i soccorritori del 118. Per la vittima non c'è stato niente da fare: troppo gravi e profonde le ferite. A poca distanza è stato trovato il 18enne, fermato con l'accusa di omicidio. Secondo quanto apprende Fanpage.it, il ragazzo avrebbe provato a buttare l'arma del delitto.