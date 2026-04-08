Marco Tolomei si schianta con l’auto nel Reatino a 28 anni: “Morto in un incidente come i suoi migliori amici”

Marco Tolomei è morto in un incidente nel Reatino nei giorni scorsi, prima di lui nello stesso modo hanno perso la vita i suoi migliori amici. Il padre di uno di loro: “Perché?”

Marco Tolomei con i due amici Lorenzo e Valerio, morti anche loro in un incidente.

"Continua il grande dolore. Vorrei domandare a quello lassù, perché?". Queste le parole di Luciano Marchili, padre di uno dei migliori amici di Marco Tolomei morto nei giorni scorsi in un incidente nel Reatino. Prima di lui, anche il figlio di Luciano, Lorenzo, e il terzo componente del gruppo di amici, Valerio, hanno perso la vita in due incidente stradali.

È nell'ultimo sinistro che è morto Marco Tolomei, aveva 28 anni. Viaggiava a bordo della sua automobile quando si è schiantato contro il guard rail. A poco è servito l'immediato arrivo dei soccorsi. Per lui non c'è stato niente da fare ed è morto. Il sinistro è avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 aprile 2026, all'altezza del chilometro 8 della strada Salto-Cicolana, poco dopo Grotti di Cittaducale, in provincia Rieti.

Il messaggio del papà di Lorenzo: "Non chiamateli angeli"

"Prima o poi quello lassù dovrà darmi spiegazioni – ha continuato a scrivere Luciano, condividendo sui social network una foto scattata anni fa che ritrae i tre giovani insieme – Non scrivete e non voglio sentire che si prende gli angeli più buoni, perché gli angeli buoni devono stare qui in terra per continuare a fare il bene. Perché è quello che facevano questi tre ragazzi".

Tutti e tre gli amici sono morti in strada, a causa di incidenti. "Si è preso questi tre ragazzi – continua il padre di uno di loro, riferendosi sempre a quello lassù – A sinistra Valerio, a destra mio figlio Lorenzo in piedi e questa notte Marco, ritratto tra le braccia di mio figlio".

Il primo è morto in un incidente nel 2021, avrebbe compiuto 23 anni qualche mese dopo lo schianto. Prima ancora, invece, ha perso la vita Lorenzo, il figlio di Luciano. Era il 2018 e aveva appena 20 anni.

Il ricordo di Marco Tolomei nelle parole del padre del migliore amico

Sono in molti che hanno voluto dedicare delle parole di affetto per Marco e di vicinanza alla sua famiglia. Primo fra tutti proprio il padre del migliore amico, morto otto anni fa. "Marco ogni volta che ci vedevamo dimostrava la sua dolcezza, la sua bontà e la sua grande semplicità. È questo che tengo stretto nel mio cuore di te Marco, cuore che è stato trafitto nuovamente per questo piccolo grande ragazzo", ha poi concluso.