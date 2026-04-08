Si chiamava Marco Tolomei il 28enne morto nell’incidente a Rieti: era il suo primo giorno di lavoro

Marco Tolomei

Si chiamava Marco Tolomei il ventottenne morto nell'incidente avvenuto sulla strada Salto-Cicolana nel Reatino la mattina presto di lunedì 7 aprile. Lutto nella comunità di Marcetelli, che si è stretta intorno alla famiglia del giovane, in attesa dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Marco al momento dello scontro mortale stava andando al lavoro, era il suo primo giorno come operatore presso Acqua pubblica sabina. Era molto contento di questo impiego e di cominciare un nuovo percorso professionale.

Lutto cittadino a Marcetelli

Appresa la notizia della scomparsa improvvisa di Marco Tolomei sono tanti i messaggi d'addio comparsi nelle ore scorse sui social network. Veronica scrive: "Non ho parole per descrivere quanto ingiusta sia questa vita". E Marika: "Ciao Marcolì fai buon viaggio!". Il sindaco di Marcetelli Armando Cipolloni ha annunciato che il giorno delle esequie verrà proclamato il lutto cittadino, in segno di cordoglio e vicinanza del paese alla famiglia.

L'incidente in cui è morto Marco Tolomei

Sul sinistro in cui ha perso la vita il ventottenne indagano gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi di rito. Si tratterebbe di un incidente autonomo nel quale non sarebbero coinvolti altri veicoli oltre alla sua macchina. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Marco era alla guida della sua auto quando per cause non note ha sbandato ed è finito contro il guardrail all'altezza del chilometro 8, poco dopo Grotti di Cittaducale. Un impatto violento.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta uregnte d'intervento per un automobilista le cui condizioni di salute sembravano molto gravi, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Per Marco purtroppo non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso. Non è chiaro cosa lo abbia fatto sbandare, forse un colpo di sonno oppure l'attraversamento improvviso di un animale selvatico.