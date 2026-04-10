Ostia, pino crolla su auto in corsa: mamma e bimbo di 4 anni estratti dalle lamiere, sono feriti

L’albero è caduto su un’auto in via Micali a Ostia: feriti una donna e il figlio di 4 anni, estratti dalle lamiere e portati al Grassi. Non sarebbero in gravi condizioni.

Via Micali a Ostia (da Google Maps)

Tanta paura a Ostia antica per una nuova caduta di un albero. Un pino di grandi dimensioni è crollato improvvisamente su un’auto in transito su cui viaggiavano una donna e suo figlio di 4 anni: entrambi sono rimasti feriti ma le loro condizioni sarebbero buone. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9, in via Giuseppe Micali, nel quartiere degli Stagni.

Il crollo improvviso su via Micali a Ostia

Al momento del crollo, la Citroen C3 stava percorrendo la strada con a bordo la madre, 45 anni, e il bambino. Improvvisamente l'albero è caduto dal margine della via e si è abbattuto sulla vettura senza lasciare il tempo di evitare l’impatto, schiacciando parte della carrozzeria e intrappolando gli occupanti all’interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre la donna e il piccolo dalle lamiere. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. Dalle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Mamma e figlio portati all'ospedale Grassi: condizioni non gravi

In via Giuseppe Micali sono arrivati anche gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e disposto la messa in sicurezza dell’intera carreggiata. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire la rimozione dell’albero e dei detriti, oltre alle verifiche sulla stabilità delle altre piante presenti nella zona. Resta ora da capire cosa abbia provocato il cedimento del pino, se un problema legato alle condizioni dell’albero o ad altri fattori.