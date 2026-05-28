Bimbo ha una grave crisi respiratoria a Ostia, poliziotti lo portano d’urgenza in ospedale con la volante

Tragedia sfiorata a Ostia, dove un bimbo di un anno ha avuto una grave crisi respiratoria mentre era con sua mamma. I poliziotti lo hanno trasportato in ospedale d’urgenza con la volante.

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Un bambino di un anno è stato colto da una grave crisi respiratoria e ha rischiato di morire, ma è salvo grazie al tempestivo intervento di due agenti della Polizia di Stato del X distretto Lido. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso 27 maggio in Corso Regina Maria Pia a Ostia. I poliziotti hanno accompagnato il bambino, che era con sua mamma, con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale G.B.Grassi, dov'è stato subito preso in carico per le cure.

La corsa in ospedale con la volante

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti erano circa le ore 13.30. Il bambino e sua mamma erano in Corso Regina Maria Pia, quando improvvisamente, il piccolo si è sentito male, probabilmente a causa della febbre alta. Era in preda a una seria crisi respiratoria e ha rischiato di morire. La donna molto spaventata, ha fermato una macchina della polizia in transito, chiedendo aiuto.

Ai poliziotti ha riferito di aver già contattato il Numero Unico delle Emergenze 112, per chiedere l'intervento di un'ambulanza, ma non era ancora arrivata. Il bambino era bianco e aveva le labbra viola, respirava a fatica e aveva le convulsioni. Gli agenti, accorgendosi che la situazione era grave, non hanno perso tempo: lo hanno trasportato in ospedale con la volante a sirene spiegate. Uno dei due poliziotti, mentre l'altro guidava, ha prestato il primo soccorso al piccolo, e già da prima dell'arrivo in ospedale si è ripreso.

In pochissimi minuti la volante è arrivata al pronto soccorso e il paziente è stato accolto in codice rosso. Da quanto si apprende ora sta bene, è fuori pericolo. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento dei poliziotti, che hanno agito prontamente, senza perdere tempo prezioso. Un intervento quello della Polizia di Stato, che ha fatto veramente la differenza nel salvare una vita.

Mosap: "Dimostrazione di altissimo senso del dovere"

"Il MOSAP, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, esprime il più sentito plauso nei confronti degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, intervenuti nei giorni scorsi a Ostia per soccorrere un bambino di appena un anno colto da un grave malore in Corso Regina Maria Pia" scrive in una nota il sindacato.

"I poliziotti, compresa immediatamente la delicatezza della situazione, hanno accompagnato il piccolo d’urgenza presso l’ospedale, prestando assistenza durante tutte le fasi del trasporto e consentendo ai sanitari di intervenire tempestivamente. Ancora una volta – commenta Fabio Conestà, segretario Generale del MOSAP – gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno dimostrato altissimo senso del dovere, sangue freddo e grande umanità. Dinanzi a una situazione drammatica, gli agenti sono intervenuti con prontezza e professionalità, contribuendo concretamente a salvare la vita di un bambino.

Questi episodi – prosegue Conestà – rappresentano il volto più autentico della Polizia di Stato: donne e uomini che ogni giorno operano silenziosamente al servizio dei cittadini, spesso andando ben oltre i propri compiti istituzionali. Per questo auspichiamo che nei confronti degli operatori intervenuti venga avanzata una doverosa e meritata proposta premiale quale riconoscimento per l’elevato spirito di servizio dimostrato".