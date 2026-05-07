Passeggero ha un malore in metro oggi: rallentata l’intera tratta delle linee B e B1 a Roma

Vagoni pieni di persone, banchine anche. E i treni fermi sulle rotaie, in attesa di poter ripartire per la propria direzione fra Laurentina, Rebibbia e Jonio. Mattinata di rallentamenti a Roma lungo la linea della metro B e B1 oggi, giovedì 7 maggio 2026. A renderlo noto Atac che sta aggiornando in tempo reale le condizioni di viaggio:; come appreso da Fanpage.it alla stazione di Policlinico sono arrivati gli operatori sanitari del 118 per prestare soccorso a un passeggero che ha accusato un malore.

"Ci siamo fermati una prima volta, poi siamo ripartiti. E ci siamo fermati di nuovo – spiega a Fanpage.it un lettore segnalando i disagi – Non sappiamo cosa sia successo. Siamo rimasti fermi una decina di minuti all'altezza della fermata Bologna poi 15 minuti a Monti Tiburtini, dove hanno dato l'annuncio dei rallentamenti. E altri 15 a Tiburtina. Ora sembra si stia ripartendo", continua, raccontando il viaggio di questa mattina. "Sicuramente, però, sarà impossibile arrivare puntuali al lavoro oggi".

Metro B e B1 rallentate oggi a Roma, cosa è successo: malore per un passeggero, soccorritori sul posto

A causare i disagi di questa mattina sulle linee della metropolitana B e B1 che collegano Rebibbia a Laurentina e viceversa e Jonio a Laurentina e viceversa è stata, purtroppo, una situazione di pericolo per un passeggero. L'uomo stava viaggiando a bordo di uno dei convogli della linea, quando si è sentito male. Non è chiaro cosa sia successo: forse complice la folla che riempie i treni la mattina, all'ora di punta, ha accusato un malore. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati gli operatori sanitari del 118 che l'hanno raggiunto all'altezza della stazione di Policlinico per soccorrerlo e prestargli le prime cure.

Rallentamenti in metro B: servizio torna regolare

Un malore durante l'ora di punta ha creato scompiglio e ritardi in passeggeri e pendolari che ogni giorno si muovono a bordo della linea B e B1 della metropolitana. Molti di loro stanno arrivando al lavoro o a scuola in ritardo. Un contrattempo che, purtroppo, non può essere calcolato. L'augurio è che il passeggero possa presto riprendersi ricevendo le cure del caso. Nel frattempo sta tornando regolare il servizio di metropolitana, con treni che hanno ripreso a viaggiare senza rallentamenti lungo le tratte interessate.

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