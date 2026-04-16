Metro A allagata alla Stazione Termini a Roma: chiusa ai passeggeri, i treni transitano ma non si fermano

Pomeriggi nero per i pendolari che avevano intenzione di raggiungere la stazione Termini con la linea A della metropolitana di Roma: a causa di un problema alla rete idrica, la municipalizzata dei trasporti Atac è stata costretta a non far effettuare la fermata ai convogli. I treni transitano senza fermarsi, la fermata è chiusa al servizio viaggiatori. Nessun disagio, invece, alla stazione ferroviaria dove i treni continuano a viaggiare senza complicazioni né per la linea B della metropolitana che non risulta essere coinvolta nei disagi: in questo caso, infatti, i convogli della linea B e B1 continuano a effettuare la fermata a Roma Termini.

Allagata la fermata Termini della metro A

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il danno probabilmente deriva dalla rottura di una conduttura delle rete idrica esterno alla stazione. Per questa ragione è stato necessario chiudere la fermata della metropolitana per allagamento: al suo interni i treni che passano dai capolinea di Battistini a quello di Anagnina e viceversa transitano senza effettuare fermata, in nessuna delle due direzioni.

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