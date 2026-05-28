Sciopero a Roma il 29 maggio, stop ai mezzi Atac e ai treni: orari garantiti di bus, metro e tram

Proclamato lo sciopero generale nazionale tra il 28 e 29 maggio 2026. Coinvolgerà mezzi pubblici anche a Roma. Bus, metro e tram Atac saranno garantiti da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Trenitalia ha una lista di treni garantiti nel Lazio durante lo sciopero.

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Giovedì 28 e venerdì 29 maggio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale, che coinvolgerà principalmente mezzi pubblici e treni anche a Roma. Per quanto riguarda bus, metro e tram Atac il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Trenitalia ha pubblicato una lista di treni garantiti nel Lazio durante lo sciopero. A scioperare sono anche altri settori come scuola e sanità.

Le sigle promotrici dello sciopero sono Cub, Sgb, Adl, Cobas e Usi, tra le motivazioni della protesta ci sono la contestazione dell'aumento delle spese militari, chiedendo invece maggiori investimenti in sanità, scuola e trasporto pubblico. Un altro punto riguarda il lavoro e i salari, con richieste che vanno dalla lotta alla precarietà all’introduzione di un salario minimo non inferiore ai 12 euro l’ora, oltre all’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione.

Sul fronte dei diritti, le organizzazioni sindacali chiedono l’abolizione dei decreti Sicurezza e una legge sulla rappresentanza sindacale, denunciando l’emergenza delle morti sul lavoro. Viene inoltre condannato il conflitto a Gaza e criticata la mancanza di politiche efficaci per affrontare l’emergenza abitativa.

Sciopero generale a Roma il 28 e 29 maggio: i settori coinvolti

A incrociare le braccia durante lo sciopero di venerdì 29 maggio sono lavoratrici e lavoratori della scuola, della sanità, dei vigili del fuoco e del settore autostradale, con possibili disagi ai caselli. Aderiscono anche i dipendenti dei porti e dei servizi marittimi, con ripercussioni sulle tratte dei traghetti.

Linee Atac garantite a Roma nella notte tra il 28 e 29 maggio

Nella notte tra giovedì e venerdì saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Gli orari dello sciopero Atac per la giornata del 29 maggio

Gli orari dello sciopero Atac per la giornata di venerdì 29 maggio in cui il servizio sull'intera rete non è garantito sono dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno.

Bus notturni garantiti a Roma tra il 29 e 30 maggio

Nella notte tra venerdì e sabato saranno regolari le linee "N". Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti.

La lista dei treni regionali Trenitalia garantiti nel Lazio

Trenitalia in caso di sciopero garantisce servizi minimi del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione. Nei giorni feriali, come il porossimo venerdì 29 maggio dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. Sul sito web ufficiale è possibile consultare l'elenco con i treni garantiti.