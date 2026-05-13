Finale di Coppa Italia a Roma, come arrivare all’Olimpico: mezzi pubblici potenziati, gli orari di metro e bus

Mercoledì 13 maggio è in programma allo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Previste corse straordinarie di metro e bus. La partita inizia alle ore 21 e finisce intorno alle ore 23.30.

Stadio Olimpico

La finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma è in programma mercoledì 13 maggio. A sfidarsi questa sera saranno Inter e Lazio. Per l'occasione sono previste delle corse straordinarie sia della metro che dei bus. La partita inizia alle ore 21 e finisce intorno alle ore 23.30. A partire dal pomeriggio l'area dello Stadio Olimpico e del Foro Italico oltre al calcio sarà interessata alle competizioni agonistiche utili alla qualificazione per le semifinali del torneo tennistico BNL Internazionali 2026. Il questore di Roma Roberto Massucci ha disposto un piano con percorsi di afflusso dedicati, corrisposti da aree destinate alla sosta dei veicoli delle due tifoserie. Collegandosi al sito Atac i tifosi che hanno acquistato un biglietto per la finale hanno diritto a scaricare un pass gratuito per trasporto e parcheggi di scambio, aperti fino alle 2.15.

Gli orari della metro

Oggi tutte le linee della metropolitana saranno attive fino all'1.30, con l'aumento di oltre cento corse. Sulla rete di superficie sono potenziate le cinque linee di adduzione allo Stadio (2-69-280-446-910) che faranno circa cento corse in più rispetto alla normale programmazione. I percorsi di linea potrebbero cambiare a seconda delle modifiche alla viabilità.

Percorsi alternativi per i pullman

Le aree di parcheggio sul Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan saranno riservati ai pullman ed ai minivan dei tifosi interisti, mentre l’area di Piazzale Clodio sarà destinata alla sosta dei veicoli della predetta tifoseria. I supporters laziali avranno a disposizione l’area di viale XVII Olimpiade. Sul fronte della tifoseria interista si attende l’arrivo di oltre 70 bus turistici da tutte le province d’Italia, ci saranno accertamenti alle principali barriere autostradali di accesso a Roma. Ad occuparsi dei controlli sarà nello specifico il I Reparto volo della Polizia di Stato, piloti e droni nell'area interessata dalle manifestazioni sportive.

Come arrivare allo stadio Olimpico

Per raggiungere lo Stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia serve tenere presenti le limitazioni e modifiche alla viabilità. Per chi arriva con i mezzi pubblici, le soluzioni più veloci restano le linee tram 2 (da Piazzale Flaminio) e bus 32, 69, 280 e 910, con fermate a breve distanza dagli ingressi. La metro A si può prendere fino a Flaminio o Ottaviano, da cui proseguire il tragitto con i bus. Per chi si sposta in auto, è preferibile lasciare il veicolo nei parcheggi di scambio e proseguire con i mezzi. Già dal pomeriggio infatti l’area di Piazzale Maresciallo Giardino, Viale dei Gladiatori e Viale Paolo Boselli vedrà delle limitazioni.