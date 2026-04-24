Manifestazione a Roma il 25 aprile, orari e percorso del corteo: strade chiuse e bus deviati

Domani, 25 aprile, per la Festa della Liberazione, a Roma ci sarà l’omaggio di Mattarella all’Altare della Patria e il corteo dell’Anpi da Porta San Paolo al Parco Schuster. Modifiche a viabilità e bus.

Il Presidente Sergio Mattarella alla commemorazione del 25 aprile 2025 (Lapresse)

In occasione della Festa della Liberazione, sono tanti gli eventi in programma a Roma per domani, sabato 25 aprile. Si comincerà con l'omaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Altare della Patria. La Capitale sarà attraversata anche da tre cortei: quello dell'Anpi da Porta San Paolo a Parco Schuster e poi quello di Valle Aurelia e di Roma est. Per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni, sono state disposte modifiche alla viabilità, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Orari e percorso del corteo a Roma per il 25 aprile

Il corteo dell'Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, per il 25 aprile partirà da Porta San Paolo alle 10.30 per arrivare al Parco Schuster. Passerà su via Ostiense per poi arrivare alla Garbatella, attraversando via Matteucci, via Benzoni, via Pullino, piazza Albini, via Licata, via Ferrati, piazza Romano, via Cravero, via Giovannipoli, via e piazza Leonardo da Vinci, viale Giustiniano Imperatore. Al termine del corteo, si terrà anche un pranzo e un concerto.

Strade chiuse e bus deviati a Roma per il corteo del 25 aprile

Per il passaggio del corteo dell'Anpi in occasione della Festa della Liberazione di domani, sabato 25 aprile 2026, le strade interessate verranno chiuse a vista. Inoltre I collegamenti subiranno deviazioni o limitazioni i seguenti bus:

23,

30,

77,

83,

96,

128,

280,

715,

716,

766,

769,

775,

780,

792.

L'omaggio di Mattarella all'Altare della Patria e le chiusure al traffico

Per la cerimonia commemorativa a cui prenderà parte anche il Presidente Mattarella, dalle 7,30 circa, anche l'area di piazza Venezia sarà interessata a chiusure e limitazioni del traffico, con deviazione momentanea delle seguenti linee di trasporto pubblico:

8,

H,

30,

40,

44,

46,

51,

60,

62,

63,

64,

70,

80,

81,

83,

85,

87,

118,

160,

170,

190F,

492,

628,

715,

716,

781,

916F.

Corteo anche a Roma Est per la Festa della Liberazione 2026

Sono tante le iniziative in programma per il 25 aprile a Roma. Oltre a quello dell'Anpi a Ostiense, anche altri due cortei porteranno a chiusure di strade e deviazioni di linee autobus. Dalle 9.30 una manifestazione che si prevede di circa 150 partecipanti attraverserà Valle Aurelia. Sfileranno lungo viale delle Milizie, via Pietro Pomponazzi, largo Trionfale e via Andrea Doria. Ci saranno possibili rallentamenti per gli automobilisti e deviazioni o limitazioni per le linee 19Nav, 23, 32, 70, 180F, 490, 492, 495, 590, 913L, 913 e 990.

Un altro corteo passerà da Roma est, tra Centocelle e il Quarticciolo, tra le 10.30 e le 13 di sabato 25 aprile. La partenza sarà in piazza delle Camelie, per arrivare in via Molfetta passando da via dei Castani, piazza dei Mirti, piazza dei Gerani, via Filippo Parlatore, via Federico Delpino, via Emilio Chiovenda, viale delle Orchidee e via dei Gelsi. Deviate le linee 5, C5, 14NAV, 106, 313, 450, 451, 542 e 558.