Parata 2 giugno a Roma, il programma con strade chiuse e bus deviati per la Festa della Repubblica 

Prevista per martedì 2 giugno 2026 la tradizionale parata per celebrare la Festa della Repubblica: le strade chiuse e le modifiche alle linee bus, tram e metro.

Torna come ogni 2 giugno la parata organizzata in occasione della Festa della Repubblica di cui, in questo 2026, si celebra l'ottantesimo anniversario. Come ogni anno, in programma è la consueta cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con omaggio alla Tomba del Milite Ignoto. Per permettere le tradizionali celebrazioni, scattano le disposizioni di sicurezza nell'area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali, con temporanee chiusure al traffico e deviazioni per la viabilità pubblica, privata e tpl.

Festa della Repubblica a Roma, il programma della parata del 2 giugno

Come ogni anno, il 2 giugno è prevista la tradizionale parata per le vie del centro città. Anche quest'anno, in cui si celebra l'ottantesimo anniversario dalla costituzione della Repubblica, gli eventi maggiori sono attesi nel corso della mattinata fra piazza Venezia e via dei Fori Imperiali, con la parata e l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica. Non manca, come ogni anno, il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori.

Strade chiuse il 2 giugno a Roma per la Festa della Repubblica

Le prime strade ad essere chiuse hanno vietato la viabilità da oggi, fra le 14 e le 15.30, in via dei Fori Imperiali, con le prime linee bus deviate. Da stanotte, fra lunedì primo giugno e martedì 2, chiude via dei Cerchi.

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Dalle 5 della mattina del 2 giugno, è previsto lo stop alla circolazione in:

via Celio Vibenna e via di San Gregorio,

piazza del Colosseo e via dei Fornari,

via di Sant’Eufemia,

vicolo di San Bernardo e piazza Venezia (eccetto la porzione di carreggiata compresa tra via del Plebiscito/via del Corso e via Cesare Battisti),

piazza d’Ara Coeli,

via Cesare Battisti,

via del Plebiscito e via del Corso,

via del Teatro Marcello e via Petroselli,

piazza Bocca della Verità,

via del Circo Massimo,

via della Greca,

piazza di Porta Capena,

viale di Valle delle Camene,

via dell’Ara Massima di Ercole,

viale delle Terme di Caracalla,

largo Cavalieri di Colombo,

piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla.

Dalle ore 7 di martedì 2 giugno si aggiungono ulteriori interdizioni al traffico in:

piazza del Quirinale,

via XXIV Maggio,

via Nazionale (nel tratto compreso tra via Milano e via XXIV Maggio),

via del Mazzarino,

via IV Novembre,

via delle Tre Cannelle,

via del Mancino,

vicolo del Piombo,

piazza Santi Apostoli e al contempo si completa la chiusura di piazza Venezia.

Dalle 8 dello stesso giorno, infine, le limitazioni interessano progressivamente:

via della Dataria,

Salita di Montecavallo,

via del Quirinale e via della Consulta,

via Parma,

via Piacenza e via Ferrara.

Le aperture, progressive, cominciano a partire dalle ore 14, ma Via dei Fori Imperiali, sempre pedonale nei festivi, resta chiusa per l’intera giornata.

Le 35 linee bus deviate a Roma il 2 giugno e le metro chiuse

A subire modifiche sono anche i mezzi pubblici a Roma il 2 giugno. Da inizio servizio è chiusa la stazione di Colosseo sia della metro B-B1 che della C: i treni non effettuano la fermata e non è possibile cambiare tra metro B e C. In alternativa, però, sono utilizzabili in alternativa le stazioni Cavour (per la linea B-B1), Porta Metronia o San Giovanni (per la metro C).

Diverse, invece, le modifiche per il servizio di trasporto pubblico di superficie a partire dai capolinea di via del Teatro Marcello e piazza Venezia sospesi per l'intera durata della cerimonia.

Per le modifiche alla circolazione sono 35 le linee di bus e tram deviate dall'inizio servizio e fino alle 14: