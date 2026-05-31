Supermercati aperti per la Festa della Repubblica a Roma e nel Lazio: dove fare la spesa il 2 giugno

Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma martedì 2 giugno 2026, per la spesa della Festa della Repubblica.

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I supermercati e centri commerciali a Roma per la Festa della Repubblica, martedì 2 giugno 2026, sono generalmente aperti. Alcuni con orari ridotti, per consentire anche ai loro dipendenti di festeggiare la ricorrenza, trascorrendo del tempo libero in famiglia o con gli amici, per gite fuori porta, al mare, pranzi al ristorante, grigliate e scampagnate. Possiamo dire che quasi tutti i supermercati della Capitale sono aperti martedì 2 giugno, alcuni con orario ridotto o solo di mattina, ma gli orari possono cambiare da punto vendita a punto vendita. La maggior parte dei centri commerciali romani è chiusa. Per evitare spostamenti inutili trovando chiuso, raccomandiamo di verificare sempre l'orario di apertura, consultando online sui portali ufficiali delle varie catene le informazioni relative al punto vendita specifico in cui si intende fare la spesa.

Quali sono i principali supermercati aperti il 2 giugno a Roma

Conad: apre alle 08:00; chiude alle 20:00

apre alle 08:00; chiude alle 20:00 Coop / Ipercoop: chiusi tutto il giorno

chiusi tutto il giorno Esselunga: apre alle 08:00; chiude alle 20:00

apre alle 08:00; chiude alle 20:00 Pam / Pam Local: apre alle 09:00; chiude alle 20:00–21:00

apre alle 09:00; chiude alle 20:00–21:00 Lidl: apre alle 08:00; chiude alle 20:00–20:30

apre alle 08:00; chiude alle 20:00–20:30 Famila: orari variabili

orari variabili MD: apre alle 08:00; chiude alle 20:00

apre alle 08:00; chiude alle 20:00 Aldi: aperture selezionate, orari variabili

aperture selezionate, orari variabili NaturaSì: chiusi nella maggior parte dei casi

chiusi nella maggior parte dei casi Triscount: orari variabili, spesso solo mattina

orari variabili, spesso solo mattina Panorama: apre alle 08:30; chiude alle 22:00

apre alle 08:30; chiude alle 22:00 Decò: orari variabili, spesso ridotti

orari variabili, spesso ridotti Todis: orari variabili, spesso solo mattina

orari variabili, spesso solo mattina Eurospin: orari non uniformi, aperture e chiusure variabili

orari non uniformi, aperture e chiusure variabili Pewex: orari variabili, spesso ridotti

orari variabili, spesso ridotti Tuodì: orari variabili, spesso solo mattina

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma il 2 giugno del 2026

La maggior parte dei centri commerciali di Roma è chiusa martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, ma alcuni sono aperti, tra i quali Euroma2, Maximo Shopping Center e Aura – Valle Aurelia. Ecco l'elenco con tutte le chiusure, centro commerciale per centro commerciale.