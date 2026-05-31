Supermercati aperti per la Festa della Repubblica a Roma e nel Lazio: dove fare la spesa il 2 giugno
I supermercati e centri commerciali a Roma per la Festa della Repubblica, martedì 2 giugno 2026, sono generalmente aperti. Alcuni con orari ridotti, per consentire anche ai loro dipendenti di festeggiare la ricorrenza, trascorrendo del tempo libero in famiglia o con gli amici, per gite fuori porta, al mare, pranzi al ristorante, grigliate e scampagnate. Possiamo dire che quasi tutti i supermercati della Capitale sono aperti martedì 2 giugno, alcuni con orario ridotto o solo di mattina, ma gli orari possono cambiare da punto vendita a punto vendita. La maggior parte dei centri commerciali romani è chiusa. Per evitare spostamenti inutili trovando chiuso, raccomandiamo di verificare sempre l'orario di apertura, consultando online sui portali ufficiali delle varie catene le informazioni relative al punto vendita specifico in cui si intende fare la spesa.
Quali sono i principali supermercati aperti il 2 giugno a Roma
- Conad: apre alle 08:00; chiude alle 20:00
- Coop / Ipercoop: chiusi tutto il giorno
- Esselunga: apre alle 08:00; chiude alle 20:00
- Pam / Pam Local: apre alle 09:00; chiude alle 20:00–21:00
- Lidl: apre alle 08:00; chiude alle 20:00–20:30
- Famila: orari variabili
- MD: apre alle 08:00; chiude alle 20:00
- Aldi: aperture selezionate, orari variabili
- NaturaSì: chiusi nella maggior parte dei casi
- Triscount: orari variabili, spesso solo mattina
- Panorama: apre alle 08:30; chiude alle 22:00
- Decò: orari variabili, spesso ridotti
- Todis: orari variabili, spesso solo mattina
- Eurospin: orari non uniformi, aperture e chiusure variabili
- Pewex: orari variabili, spesso ridotti
- Tuodì: orari variabili, spesso solo mattina
Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma il 2 giugno del 2026
La maggior parte dei centri commerciali di Roma è chiusa martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, ma alcuni sono aperti, tra i quali Euroma2, Maximo Shopping Center e Aura – Valle Aurelia. Ecco l'elenco con tutte le chiusure, centro commerciale per centro commerciale.
- Porta di Roma: chiuso
- Romaest: chiuso
- Euroma2: apre alle 10:00; chiude alle 21:00
- Maximo Shopping Center: apre alle 10:00; chiude alle 21:00
- Parco Leonardo: chiuso
- Parco Da Vinci: chiuso
- GranRoma: chiuso
- Aura – Valle Aurelia: apre alle 10:00; chiude alle 21:00
- Centro Commerciale Primavera: chiuso
- I Granai: chiuso
- Centro Commerciale Anagnina: chiuso
- La Romanina: chiuso
- Centro Commerciale Casilino: chiuso
- Centro Commerciale Tor Vergata: chiuso
- Happio: apre alle 10:00; chiude alle 21:00
- Centro Commerciale Tiburtino: apre alle 10:00; chiude alle 21:00
- Le Torri: chiuso
- Porta di Roma/Bufalotta: chiuso