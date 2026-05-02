Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 2 e 3 maggio: dove e come prenotarsi

Sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica a Roma continuano anche nel nuovo mese di maggio, con gli appuntamenti di sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, con le aperture straordinarie degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio nella sede di via Petroselli 52. Per questo fine settimana, però, non sono previste aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei vari Municipi di Roma.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day di sabato 2 e domenica 3 maggio non è complicato. Come sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di giovedì 30 aprile fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta della carta d'identità elettronica, nel corso del giorno dell'appuntamento, è necessario presentarsi allo sportello muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del documento d'identità che si vuole far sostituire.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Per questa tornata di open day, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, non sono previste aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei vari Municipi di Roma, pertanto non possiamo proporre di seguito orari e date per presentarsi nei centri aperti. Sarà possibile richiedere la Carta d'Identità presso gli ex Punti Informativi Turistici, però. In particolare gli sportelli ospitati negli ex Punti Informativi Turistici e quello che si trova presso la sede di via Petroselli al civico 52 saranno aperti sia nella giornata di sabato 2 maggio che in quella di domenica 3 maggio 2026. Nella giornata di sabato 2 maggio sono aperti dalle 8.30 alle 16.30, in quella del 3 maggio dalle 8.30 alle 12.30.