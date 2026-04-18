Carta d’identità elettronica a Roma 2026, open day 18 e 19 aprile: orari, dove e come prenotarsi

Nuovo appuntamento il 18 e 19 aprile 2026 per la carta d’identità elettronica a Roma. Sabato aperti gli uffici anagrafici dei Municipi II, VI, XII e XIII. Sabato e domenica aperti gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52.