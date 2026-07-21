Bimbi intossicati dal cloro nella piscina di Mentana: si indaga per lesioni colpose, impianto sequestrato

La Procura indaga per lesioni personali colpose sulle intossicazioni di cloro nella piscina di Mentana. L’area dell’impianto è chiusa con i sigilli e sottoposta a sequestro penale.

La piscina di Mentana (Foto Facebook)

Lesioni personali colpose è l'ipotesi di reato sulla quale indaga la Procura della Repubblica di Tivoli per la vicenda dei bambini intossicati dal cloro nella piscina del Circolo Sportivo in via della Mezzaluna a Mentana, in provincia di Roma domenica scorsa 19 luglio. Al momento si indaga contro ignoti. I carabinieri di Mentana hanno messo i sigilli all'area, l'impianto è sottoposto a sequestro penale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e nelle prossime ore la Procura potrebbe disporre ulteriori verifiche con dei tecnici specializzati. Sulle cause che hanno provocato l'elevata esalazione di cloro ci sono alcune ipotesi al vaglio, tra le quali l'errore umano, oppure un malfunzionamento del macchinario. Sono in corso anche gli accertamenti per capire se l'impianto in generale sia stato cortrettamente sottoposto a manutenzione.

Stanno meglio i sette bambini intossicati. Il più grave, un bimbo di cinque anni soccorso in codice rosso, è stabile, resterà ancora in osservazione al Policlinico Gemelli e prolungherà la degenza. Un altro, di dieci anni, è stato dimesso ieri pomeriggio. Un bambino di nove anni e una ragazza di quindici, trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sono stati dimessi ieri nella notte. Dimessi anche un bimbo di nove anni e una 15enne. Erano in buone condizioni. Sottoposti ad analisi e controlli, stanno bene. Sono rimasti sotto ossevazione per alcune ore, per verificare l'eventuale comparsa di sintomi successivi. Gli esami hanno dato esiti positivi e sono potuti tornare a casa.

Ad intervenire domenica scorsa nell'impianto sportivo sono state quattro ambulanze e un'automedica. L'allarme è scattato intorno alle ore 15.30, nell'impianto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno appunto rilevato un'importante esalazione di cloro. Cinquanta persone sono state evacuate in via precauzionale e la piscina è stata chiusa. Gli investigatori hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno ascoltato alcune persone.