Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 4 e 5 luglio: come prenotare con orari e sedi

Nuovo appuntamento il 4 e 5 luglio 2026 per la carta d’identità elettronica a Roma. Sabato aperti gli uffici anagrafici dei Municipi V, VI, VIII, domenica del Municipio III. Sabato e domenica aperti gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52.

Gli Open Day dedicati alla carta di identità elettronica a Roma continuano nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 luglio 2026. Sabato 4 luglio sono in programma le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi V, VI, VIII, mentre domenica 5 luglio del Municipio III. Gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52 saranno attivi sia sabato 4 luglio che domenica 5 luglio.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere o rinnovare la carta di identità elettronica in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio prendere appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 3 luglio 2026, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Ecco quali sono i municipi aperti straordinariamente nel fine settimana per la carta d'identità elettronica e quali orari seguono:

– Municipio V: la sede di Via di Torre Annunziata sarà aperta sabato 4 luglio dalle ore 8.30 alle 15.00;

– Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta sabato 4 luglio dalle ore 8.00 alle 16.30;

– Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce, 50 sarà aperta sabato 4 luglio dalle ore 8:30 alle 15:30;

– Municipio III: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta domenica 5 luglio dalle ore 8.00 alle 16.00;

– Sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 4 luglio dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 5 luglio dalle 8.30 alle 12.30.