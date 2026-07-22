Stop idrico a Roma Nord Ovest sabato 25 e domenica 26 luglio: orari e dove manca l’acqua per 24 ore

Sospensione del servizio idrico in alcune zone dei Municipi XII, XIII e XIV per lavori del PNRR da sabato 25 luglio fino al giorno dopo: orari e zone interessate.

Niente acqua a Roma dalle 8 della mattina di sabato 25 luglio fino lle 7a quella di domenica 26. A rendere notala sospensione del servizio idrico nel quadrante di Roma Nord Ovest, in alcune zone dei Municipi XII, XIII E XIV con un avviso è stata Acea Ato 2.

La causa del disservizio, annunciato già per il mese scorso senza ripercussioni reali, è da rintracciare nei lavori al potenziamento del sistema idrico in zona, in particolare il collegamento della nuova condotta Ottavia–Trionfale. "L'intervento rientra nel programma di investimenti finalizzato a rafforzare la sicurezza e l’affidabilità del sistema idrico della città", si legge nella nota.

Quando manca l'acqua a Roma Nord Ovest

Come reso noto da Acea Ato 2, per svolgere i lavori della nuova condotta Ottavia–Trionfale si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o temporanee mancanze d’acqua in diverse zone dei Municipi XII, XIII e XIV. In particolare i disservizi sono previsti dalle ore 08:00 di sabato 25 luglio alle ore 07:00 di domenica 26 luglio.

Dove manca l'acqua sabato 25 e domenica 27 luglio 2026: le zone interessate a Roma Nord Ovest

Come anticipato, in totale sono tre i municipi coinvolti nei lavori, tutte nel quadrante di Roma Nord Ovest attraversati dalla via Boccea. Qui l'elenco dei quartieri che rischiano di trovarsi a far fronte, l'ultimo sabato di luglio, agli abbassamenti di pressione e/o temporanee mancanze d’acqua:

Via di Torrevecchia (da Via di Boccea a Largo Nella Mortara),

Via di Boccea (da Via Mattia Battistini a Via di Selva Candida),

Via della Maglianella (da Via di Boccea a Via Aurelia),

Montespaccato,

Casalotti,

Primavalle,

Massimina,

Casal Lumbroso,

Torresina,

Quartaccio,

Monte del Marmo.

Come reso noto, però, potranno essere interessate dal disservizio anche alcune aree limitrofe rispetto a quelle indicate.

Dove si trovano le autobotti a Roma Nord Ovest

Per cercare di limitare i disagi alla cittadinanza coinvolta nei disservizi previsti per il weekend, dalle ore 08:00 del 25 luglio alle ore 07:00 del 26 luglio sarà attivo un servizio di rifornimento tramite autobotti diffuse in ogni zona interessata.

In particolare il servizio di autobotti è previsto a questi indirizzi:

Largo Giuseppe Reinavia Cornelia 32,

via Cornelia 383,

via di Casalotti 87,

via di Casalotti 259,

viale Indro Montanelli 106,

via Thomas Mannvia Grondona,

via Pietro Ubaldo Angeletti,

largo Nella Mortaravia di Torrevecchia,

piazza Clemente XI,

piazza Capecelatro,

via Mattia Battistini 196,

via Ildebrando della Giovanna 127,

via del Casale Lumbroso 50,

via Francesco Aquilanti, 60.

"Per situazioni di effettiva e improrogabile necessità sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento tramite autobotte contattando il numero verde 800.130.335 – conclude la nota di Acea Ato 2 – Ci scusiamo per il disagio e invitiamo i cittadini interessati a provvedere con adeguato anticipo alle necessarie scorte d’acqua. Si raccomanda inoltre di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo di sospensione, al fine di evitare eventuali inconvenienti al momento del ripristino del regolare servizio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335 oppure consultare il sito di Acea Ato 2 www.aceaato2.a-acqua.it".