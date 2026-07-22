Stop idrico a Roma Nord Ovest sabato 25 e domenica 26 luglio: orari e dove manca l’acqua per 24 ore
Niente acqua a Roma dalle 8 della mattina di sabato 25 luglio fino lle 7a quella di domenica 26. A rendere notala sospensione del servizio idrico nel quadrante di Roma Nord Ovest, in alcune zone dei Municipi XII, XIII E XIV con un avviso è stata Acea Ato 2.
La causa del disservizio, annunciato già per il mese scorso senza ripercussioni reali, è da rintracciare nei lavori al potenziamento del sistema idrico in zona, in particolare il collegamento della nuova condotta Ottavia–Trionfale. "L'intervento rientra nel programma di investimenti finalizzato a rafforzare la sicurezza e l’affidabilità del sistema idrico della città", si legge nella nota.
Quando manca l'acqua a Roma Nord Ovest
Come reso noto da Acea Ato 2, per svolgere i lavori della nuova condotta Ottavia–Trionfale si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o temporanee mancanze d’acqua in diverse zone dei Municipi XII, XIII e XIV. In particolare i disservizi sono previsti dalle ore 08:00 di sabato 25 luglio alle ore 07:00 di domenica 26 luglio.
Dove manca l'acqua sabato 25 e domenica 27 luglio 2026: le zone interessate a Roma Nord Ovest
Come anticipato, in totale sono tre i municipi coinvolti nei lavori, tutte nel quadrante di Roma Nord Ovest attraversati dalla via Boccea. Qui l'elenco dei quartieri che rischiano di trovarsi a far fronte, l'ultimo sabato di luglio, agli abbassamenti di pressione e/o temporanee mancanze d’acqua:
- Via di Torrevecchia (da Via di Boccea a Largo Nella Mortara),
- Via di Boccea (da Via Mattia Battistini a Via di Selva Candida),
- Via della Maglianella (da Via di Boccea a Via Aurelia),
- Montespaccato,
- Casalotti,
- Primavalle,
- Massimina,
- Casal Lumbroso,
- Torresina,
- Quartaccio,
- Monte del Marmo.
Come reso noto, però, potranno essere interessate dal disservizio anche alcune aree limitrofe rispetto a quelle indicate.
Dove si trovano le autobotti a Roma Nord Ovest
Per cercare di limitare i disagi alla cittadinanza coinvolta nei disservizi previsti per il weekend, dalle ore 08:00 del 25 luglio alle ore 07:00 del 26 luglio sarà attivo un servizio di rifornimento tramite autobotti diffuse in ogni zona interessata.
In particolare il servizio di autobotti è previsto a questi indirizzi:
- Largo Giuseppe Reinavia Cornelia 32,
- via Cornelia 383,
- via di Casalotti 87,
- via di Casalotti 259,
- viale Indro Montanelli 106,
- via Thomas Mannvia Grondona,
- via Pietro Ubaldo Angeletti,
- largo Nella Mortaravia di Torrevecchia,
- piazza Clemente XI,
- piazza Capecelatro,
- via Mattia Battistini 196,
- via Ildebrando della Giovanna 127,
- via del Casale Lumbroso 50,
- via Francesco Aquilanti, 60.
"Per situazioni di effettiva e improrogabile necessità sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento tramite autobotte contattando il numero verde 800.130.335 – conclude la nota di Acea Ato 2 – Ci scusiamo per il disagio e invitiamo i cittadini interessati a provvedere con adeguato anticipo alle necessarie scorte d’acqua. Si raccomanda inoltre di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo di sospensione, al fine di evitare eventuali inconvenienti al momento del ripristino del regolare servizio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335 oppure consultare il sito di Acea Ato 2 www.aceaato2.a-acqua.it".