Roma, dal 23 luglio al 4 agosto film gratis, aperti cinema e biblioteche contro il caldo: come partecipare

Il Comune di Roma apre da oggi 11 sale cinematografiche con film gratis, 11 biblioteche e altri luoghi, per combattere il caldo con aria condizionata e acqua. Ecco la mappa dei rifugi climatici-culturali in città.

Immagine di repertorio

A Roma ci sono dei luoghi in cui poter trovare refrigerio nelle calde giornate estive, con aria condizionata gratis. Si tratta di undici sale cinematografiche in vari Municipi della Capitale, undici biblioteche, la sala Squarzina del Teatro Argentina e dell'auditorium del Palaexpo. L'iniziativa è in programma da oggi, giovedì 23 luglio fino a martedì 4 agosto, il programma completo è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Roma.

Il piano è stato presentato in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione e con la produzione esecutiva di Zètema Progetto Cultura, realizzata da Anec Lazio (Associazione Nazionale Esercenti Cinema – sezione regionale del Lazio). La modalità di partecipazione è libera e fino ad esaurimento posti.

La mappa dei rifugi climatici-culturali a Roma

Nelle sale cinematografiche romane in vari Municipi di Roma sono in programma proiezioni gratuite. Sono previste aperture straordinarie e ad accesso libero della Sala Squarzina del Teatro Argentina, con libri disponibili per la consultazione, e dell’Auditorium del Palaexpo, dove attualmente si trova la mostra di Emergency ‘Revelation. Lorenzo Meloni'.

In undici biblioteche sarà possibile entrare gratuitamente e senza necessità di registrazione. All'interno sarà distribuita gratuitamente acqua, del cui rifornimento si occuperà la protezione civile di Roma. Non saranno solo luoghi dove trovare riparo dal caldo, ma anche in occasioni di incontro, cultura e intrattenimento.

I cinema con i film gratis e la programmazione

Nelle sale cinematografiche sono previste due proiezioni al giorno: la prima tra le ore 13:00 e le 14:45, a seconda del cinema, e l’ultima entro le 18:30 e le 18:45, in base alla durata del film. Lo stesso film verrà proiettato in tutte le sale che aderiscono all'iniziativa. Per citarne alcune: Adriano nel Municipio I, The Screen Cinemas di Ottavia nel XIV Municipio, Lux nel II Municipio, Uci Maximo di via Laurentina nel IX Municipio e Uci di Roma Est di Lunghezza, nel VI Municipio

Le biblioteche aperte con acqua gratis

Alcune biblioteche che aderiscono all'iniziativa sono: Renato Nicolini di via Mazzacurati a Corviale, Vaccheria Nardi di via Grotta di Gregna, Elsa Morante al porto turistico di Ostia, Joyce Lussu di via Costantino.