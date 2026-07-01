Caos carta d’identità a Roma: saltano gli appuntamenti a Ostia, in 70 mandati via dopo mesi di attesa

Una settantina di persone con appuntamento al municipio X di Ostia sono state rimandate a casa a causa di un guasto al collegamento con il ministero dell’Interno.

Riuscire a prendere un appuntamento nella Capitale per rinnovare la carta d’identità è un’impresa ardua ma, a quanto pare, ottenere la sospirata prenotazione non dà la garanzia di riuscire finalmente ad avere il documento. Al municipio X di Ostia oggi una settantina di persone, che avevano l’appuntamento per fare la carta d’identità, sono state rimandate a casa. Gente di Roma e provincia, che aveva prenotato mesi fa, si è sentita dire dai dipendenti del municipio che il sistema era “saltato”. Decine di persone così hanno dovuto lasciare di nuovo le proprie generalità e il proprio recapito per essere ricontattate, nei prossimi giorni, per un altro appuntamento.

Riuscire ad ottenere una prenotazione, per fare la carta d’identità a Roma, è una sorta di mission impossible, spesso il sistema del Viminale non dà alcuna disponibilità nei vari municipi della Capitale e i cittadini prenotano in municipi o comuni anche molto lontani da casa. Per questo motivo oggi ad Ostia, affrontando un caldo torrido, c’erano persone che venivano da varie zone di Roma e non solo, che avevano preso un giorno di permesso, di ferie, spendendo tempo e soldi, o avevano pagato la baby sitter per andare a fare la carta d’identità. Anche persone che avevano una certa urgenza di ottenere il documento perché in partenza per le vacanze, visto che la vecchia carta d’identità cartacea dal prossimo 3 agosto non sarà più valida per l’espatrio, o per altri motivi. Una ragazza era addirittura al secondo appuntamento mancato, il precedente l’aveva preso un sabato ma i cancelli del municipio erano chiusi.

“Mi pare strano – spiega Marcello Visca, direttore del decimo municipio – ci deve essere stato un malinteso. Noi una volta al mese facciamo un’apertura straordinaria per fare le carte d’identità ma il caso segnalato può derivare solo da un misunderstanding”. “Purtroppo oggi – prosegue – è saltato il collegamento con il ministero dell’Interno, in questo caso è impossibile erogare il servizio. La situazione è complessa. Ultimamente c’è stata una grossa richiesta perché fino a qualche settimana i cittadini sapevano che la carta d’identità cartacea dopo il 3 agosto non sarebbe stata più valida, poi il governo a metà giugno ha prorogato il termine alla scadenza naturale del vecchio documento”. In attesa che il sistema venga ripristinato i cittadini sono tornati a casa e aspetteranno di essere richiamati per ottenere un nuovo appuntamento, non si sa quando, prendendosi un nuovo permesso o un altro giorno di ferie, sperando che stavolta non accadano altri “imprevisti”.

Al di là del guasto tecnico di oggi, resta il problema di un sistema che da tempo mostra tutti i suoi limiti. Ottenere un appuntamento per la carta d'identità a Roma è spesso un percorso a ostacoli, con date disponibili a mesi di distanza e piattaforme che, in molti casi, risultano inaccessibili o prive di posti. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le persone anziane e sole, che non hanno dimestichezza con gli strumenti digitali o non possono contare sull'aiuto di familiari e conoscenti. Per molti cittadini ottenere un documento essenziale finisce per trasformarsi in un'impresa lunga, complicata e, a volte, persino impossibile.