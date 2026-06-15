Picchiano un uomo dopo una lite, poi sparano contro una lamiera: tre arresti per tentato omicidio a Pomezia

Quattro persone si erano date appuntamento in via delle Monachelle. Un uomo è finito in ospedale dopo un’aggressione. Tre arresti per tentato omicidio.

Via delle Monachelle a Pomezia, dove è avvenuta l’aggressione (Foto da Google Maps)

Doveva essere un incontro per chiarire vecchie tensioni personali, ma si è trasformato in un'aggressione culminata con tre colpi di pistola esplosi in strada. È accaduto nella mattinata di domenica 14 giugno a Pomezia, nella città metropolitana di Roma, dove un uomo è stato prima picchiato durante una violenta lite al termine di cui qualcuno ha estratto l'arma. Per la vicenda i carabinieri hanno arrestato tre persone con l'accusa, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione d'arma da fuoco e lesioni personali.

Dall'incontro per chiarire ai colpi di pistola

L'episodio si è verificato in via delle Monachelle, nella zona industriale cittadina. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Pomezia, quattro persone si erano date appuntamento per un confronto legato a questioni personali ancora da chiarire appieno. Tra i quattro c'era anche il fratello dell'ex fidanzata di uno degli altri partecipanti all'incontro. Per motivi ancora in fase di accertamento, la discussione è rapidamente degenerata. Dalle parole si è passati allo scontro fisico e la vittima è stata aggredita e colpita violentemente.

In tre arrestati per tentato omicidio in concorso

La situazione è precipitata ulteriormente quando uno dei presenti ha estratto un'arma da fuoco e ha sparato tre volte. I proiettili hanno colpito la lamiera di un capanno presente nella zona. L'uomo aggredito non è rimasto ferito dai colpi di pistola, ma è stato soccorso e trasportato in ospedale. Dopo l'accaduto, i tre presunti responsabili si sono allontanati facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. I carabinieri hanno però avviato immediatamente le ricerche, riuscendo in breve tempo a rintracciarli e identificarli.

Al termine degli accertamenti, uno degli indagati è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli altri due sono stati arrestati per concorso nello stesso reato. Per tutti si sono aperte le porte del carcere di Velletri. Uno di loro ha richiesto le cure mediche in ospedale, mentre proseguono le indagini per chiarire nel dettaglio le cause che hanno portato all'agguato e ricostruire le responsabilità dei singoli coinvolti.