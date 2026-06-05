Sul monopattino senza casco e targa a Ostia: fermato, prende a pugni un agente e prova a scappare

L’aggressione durante un controllo sul lungomare di Ostia. Arrestato un uomo di 49 anni, che avrebbe tentato di fuggire dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità.

Un controllo stradale sul lungomare di Ostia è degenerato in un'aggressione contro gli agenti della polizia locale. Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver colpito un agente con un pugno al volto e averne ferita un'altra intervenuta per bloccarlo durante il tentativo di fuga. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 4 giugno, sul lungomare Amerigo Vespucci. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale avevano fermato il quarantanovenne mentre viaggiava su un monopattino elettrico privo di alcuni dispositivi obbligatori previsti dalla normativa, tra cui il casco protettivo e la targa identificativa.

Il controllo mentre guidava un monopattino elettrico e l'aggressione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, durante gli accertamenti l'uomo avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, assumendo un atteggiamento sempre più ostile nei confronti degli operatori.

La situazione ha richiesto l'intervento di altre pattuglie in supporto. Nonostante i tentativi degli agenti di riportare la calma e completare le verifiche, il quarantanovenne avrebbe improvvisamente reagito con violenza, colpendo con un pugno al volto uno degli agenti. Subito dopo avrebbe tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco distante.

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Ferita un'agente della polizia locale

Durante le fasi dell'arresto l'uomo avrebbe continuato a opporre resistenza, arrivando a strattonare una delle agenti intervenute. La donna è caduta a terra riportando alcune lesioni. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare circa quattro grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e, trattandosi di un quantitativo ritenuto compatibile con l'uso personale, è stata avviata la segnalazione alla Prefettura.

Il quarantanovenne è stato arrestato con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di lesioni personali. Nella mattinata di oggi è comparso davanti al Tribunale di Roma per il rito direttissimo, al termine del quale l'arresto è stato convalidato. Oltre alle contestazioni penali, nei suoi confronti sono state elevate anche le sanzioni previste dal Codice della strada per le irregolarità riscontrate sul monopattino.