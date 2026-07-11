Torre Argentina, prende a pugni un conducente Ncc poi aggredisce una guardia giurata in ospedale: arrestato

Un 22enne è stato arrestato per aver preso a pugni un conducente Ncc e per essersi scagliato contro una guardia giurata all’ospedale Santo Spirito.

Largo di Torre Argentina

Ha preso a pugni un conducente Ncc, per poi scagliarsi contro una guardia giurata all'ospedale Santo Spirito. L'episodio di violenza è avvenuto tra Largo di Torre Argentina e il nosocomio romano. Per l'accaduto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un ragazzo di ventidue anni di nazionalità tunisina, senzatetto e già noto alle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito dai mililtari, che hanno messo insieme i tasselli della vicenda, il ventiduenne al momento dei fatti si trovava in strada, in via di Torre Argentina. Si tratta di una delle strade del centro storico, che comincia proprio da Largo di Torre Argentina e prosegue lungo il lato dell’Area Sacra, collegando lo slargo a Largo Arenula e a Piazza di Santa Chiara.

Improvvisamente, senza che ci fosse un motivo, il ventiduenne si è scagliato contro un autista Ncc, che stava lavorando. Il quarantenne era impegnato a far salire un cliente in macchina, per trasportarlo in giro per la città. Anche dal racconto della vittima è emerso che il ventiduenne lo ha preso di mira, gli si è avvicinato e lo ha colpito più volte, prendendolo a pugni in volto. A seguito delle percosse ricevute l'automobilista ha riportato una ferita allo zigomo. Il conducente è riuscito a bloccare il ventiduenne, fino all'arrivo del personale sanitario in ambulanza.

Gli operatori hanno preso in carico il ventiduenne, per trasportarlo in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. Il ragazzo infatti era molto agitato e aveva bisogno di ricorrere a cure mediche. Arrivato al pronto soccorso però il ventiduenne ha aggredito la guardia giurata di turno, un ventottenne romano, prendendolo a calci e pugni. Il vigilante lo ha comunque trattenuto, fino all'arrivo dei carabinieri. I militari giunti sul posto hanno bloccato definitivamente il ventiduenne e lo hanno arrestato.