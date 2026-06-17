Roma, spara dalla finestra di casa alcuni colpi con un fucile ad aria compressa e ferisce due dodicenni

Due 12enni sono finiti in ospedale, feriti da colpi di fucile ad aria compressa. A spararli un 48enne, che aveva in casa della droga. I carabinieri lo hanno arrestato.

Immagine di repertorio

Ha sparato alcuni colpi dalla finestra con un fucile ad aria compressa, ferendo due ragazzini di dodici anni. L'episodio è avvenuto tra via Antonio Pane e via Gattinara a Roma, dove si trova l'abitazione dell'uomo. Un gesto che lo ha messo nei guai: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma-Trastevere e della Stazione Roma Montespaccato infatti, entrando in casa, hanno trovato della droga. Si tratta di un quarantottenne romano, arrestato in flagranza di reato. Il giudice delle indgini preliminari del Tribunale di Roma ha poi convalidato l'arresto.

I due ragazzini feriti a braccio e inguine

Secondo quanto ricostruito due dodicenni stavano cammondo in strada tra via Antonio Pane e via Gattinara in zona Montespaccato. Improvvisamente, per motivi non noti, il quarantottenne si è affacciato dalla finestra della sua abitazione e ha sparato alcuni pallini di piombo con un fucile ad aria compressa contro i ragazzini, colpendoli all'inguine e al braccio.

I due giovani, feriti, hanno avuto bisogno di cure mediche. Il personale sanitario li ha soccorsi e trasportati in ospedale con l'ambulanza, e i medici li hanno sottoposti agli accertamenti necessari.

Ha ammesso di essere stato lui a sparare

I militari, tramite l'analisi della traiettoria dei pallini, sono risaliti al quarantottenne, che ha ammesso di essere stato lui a sparare. Entrati nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato della droga. In casa infatti il quarantottenne, oltre a due fucili ad aria compressa e a pallini di piombo sparsi sul pavimento, aveva ben 160 grammi di hashish. La droga era già suddivisa in più frammenti e pronta per la vendita. I carabinieri hanno sequestrato sia i due fucili con i pallini, sia la sostanza stupefacente e hanno arresto l'uomo in flagranza di reato. Arresto, come già detto, successivamente convalidato.