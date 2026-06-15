Emanuela Orlandi, Marco Accetti querela per diffamazione e calunnia il fratello Pietro

Marco Accetti ha querelato per diffamazione e calunnia il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro. Il suo nome è collegato all’inchiesta sulla sparizione della cittadina vaticana.

A sinistra Marco Accetti a destra Pietro Orlandi

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Ci sarebbero due colpi di scena all'interno di un mistero lungo più di quaranta anni, ovvero quello sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Marco Fassoni Accetti torna al centro della lente di ingrandimento della Procura di Roma e sarebbe indagato per la scomparsa di Emanuela Orlandi. Gli investigatori stanno ipotizzando l'esistenza all'epoca di una rete a Roma dedita all’adescamento di adolescenti. All'interno di questo nuovo filone investigativo ci sarebbe anche la morte del 13enne José Garramon, avvenuta sempre nel 1983 per mano di Accetti, attraverso quello che è stato stabilito in via definitiva come un incidente stradale.

La querela a Pietro Orlandi

Nel frattempo gli avvocati del fotografo che da anni si autoaccusa del rapimento di Emanuela Orlandi, hanno reso noto di aver presentato una querela per diffamazione e calunnia nei confronti di Pietro Orlandi, fratello della cittadina vaticana scomparsa da quasi 43 anni.

La denuncia è stata depositata a dicembre ed è partita dopo alcune dichiarazioni fatte da Orlandi il 7 ottobre 2025 davanti alla Commissione Interparlamentare di Inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: "Considero Accetti un mitomane, per tutte le cose che ha fatto, anche in precedenza. Sappiamo che conoscenze avesse; non lo dico io ma Calipari, che all'epoca indagava su Accetti. Lui stava nel giro della pedopornografia, adescava ragazzini". Frasi che, secondo gli avvocati Giancarlo Germani e Paolo Grillo, avrebbero leso l'onore di Marco Accetti.

"Nessuno è obbligato a credere a quello che dice il mio cliente – ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it l'avvocato Germani – ma non si può definire un violentatore di bambini visto che ad oggi non c'è stata nessuna sentenza su questo reato e la morte di José Garramon è l'esito di un incidente stradale". Al momento Pietro Orlandi ha preferito non commentare ma non avrebbe ancora ricevuto nulla riguardo a questa denuncia.

Chi è Marco Accetti

Marco Fassoni Accetti è un fotografo romano diventato noto per il suo coinvolgimento mediatico sui casi della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Nel 2013 si presentò agli investigatori sostenendo di aver avuto un ruolo nelle vicende legate alle due sparizioni ed è diventato così uno dei protagonisti di questo mistero per decenni. Per molti e soprattutto per la famiglia Orlandi, Accetti non sarebbe attendibile, ma recentemente è stato ascoltato dalla commissione Bicamerale di Inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

In un suo recente memoriale Accetti ha anche dichiarato di sapere cosa è accaduto a Katty Skerl, una ragazza uccisa nel 1984 a Roma. Anche questo un caso rimasto ancora oggi irrisolto a cui si è aggiunta anche la sparizione della sua bara dal cimitero del Verano. Infine Accetti è noto anche per un condanna per omicidio colposo per la morte del 13enne José Garramon, investito dall'auto guidata dal fotografo nel 1983.