Emanuela Orlandi, 43 anni dalla scomparsa: sit in a Roma il 22 giugno

“Ogni anno, stessa domanda”: anche quest’anno si rinnova l’appuntamento in occasione dell’anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. L’appuntamento lunedì prossimo.

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Rinnovato il tradizionale appuntamento con il sit-in organizzato in occasione dell'anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. A rendere nota la notizia, nei giorni scorsi, il fratello della quindicenne sparita, Pietro Orlandi.

Il prossimo 22 giugno saranno 43 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1983. Per quest'anno, il sit-in è stato organizzato proprio nello stesso giorno in cui cade l'anniversario della sua sparizione. L'appuntamento, come riporta anche la locandina dell'evento riportata integralmente in basso, è per lunedì 22 giugno alle ore 18.30 in piazza Risorgimento a Roma.

L'appuntamento organizzato da Pietro Orlandi

"Spero possiate essere in tanti. Aiutatemi a condividere", è stato il commento di Pietro una volta annunciate data, luogo e ora.

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"Ogni anno abbiamo sperato che fosse l’ultimo sit in di un anniversario che dura da troppo tempo. Invece siamo ancora qui a pensare al prossimo , al quarantatreesimo anniversario senza Verità, dal rapimento di Emanuela – aveva scritto il 20 maggio del 2020 Pietro Orlandi sui social network- Questa volta vorrei farlo il 22 Giugno: so che è un lunedì, ma credo sia giusto ricordarlo nel giorno e nell'ora di 43 anni fa per ripercorrere quei momenti da prima dell’entrata alla scuola di musica fino a quando si persero le sue tracce", aveva spiegando anticipando che sarebbe presto andato in Questura per chiedere le autorizzazioni.

Quest'ultime sono arrivate lo scorso 28 maggio. "Oggi sono stato in Questura per le autorizzazioni al sit in per Emanuela – ha spiegato poco più di una settimana più tardi – Confermato per il 22 Giugno 2026 alle ore 18.30 in Piazza del Risorgimento a Roma".

Il caso Orlandi: "Quarantatreesimo anniversario senza Verità"

Lunedì prossimo saranno 43 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si chiude così il quarantatreesimo anno senza di lei, senza sapere dove si trovi e come stia. Nel frattempo, si continua a parlare di lei, nella speranza che, anche chi non ha mai parlato fino ad ora, possa farlo avanti oggi. Nell'ultimo anno le ricerche si sono concentrate anche sotto alla Casa del Jazz dove gli scavi sono partiti alla ricerca del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994. Al termine degli interventi guidati dalla Prefettura di Roma, però, non è emersa alcuna traccia di possibili passaggi della ragazzina nella villa appartenuta a Enrico Nicoletti della Banda della Magliana.

Nelle ultime settimane, inoltre, sono state rese note anche le conclusioni della prima relazione redatta dalla commissione bicamerale d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori che esclude la pista della tratta delle bianche, sebbene da parte della famiglia non sia mai stata presa in considerazione.