Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Roma il 1° maggio 2026 a Roma
I supermercati e centri commerciali a Roma per la Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio 2026, sono generalmente chiusi. Ciò per consentire anche ai loro dipendenti di festeggiare la ricorrenza, trascorrendo del tempo libero in famiglia o con gli amici, per gite fuori porta, pranzi al ristorante, grigliate e scampagnate. Possiamo dire che quasi tutti i supermercati della Capitale sono chiusi il 1° maggio, potrebbero restare aperti alcuni punti vendita, con orario ridotto e solo di mattina. I centri commerciali romani sono tutti chiusi. Per evitare spostamenti inutili trovando chiuso, raccomandiamo di verificare sempre l'orario di apertura, consultando online sui portali ufficiali delle varie catene le informazioni relative al punto vendita specifico in cui si intende fare la spesa.
Quali sono i principali supermercati aperti il 1° maggio a Roma
- Conad: aperti alcuni punti di quartiere con orario ridotto (08:00–13:00); la maggior parte chiusa
- Coop / Ipercoop: chiusi
- Esselunga: chiusi
- Pam / Pam Local: Pam chiusi; diversi Pam Local aperti con orario festivo (09:00–20:00)
- Lidl: chiusi
- Famila: chiusi
- MD: chiusi
- Aldi: chiusi
- NaturaSì: quasi tutti chiusi; possibili eccezioni con apertura 09:00–13:00
- Triscount: chiusi
- Panorama: chiusi
- Decò: alcuni punti aperti con orario ridotto (08:30–13:00); altri chiusi
- Todis: la maggior parte chiusa; alcuni punti aperti 08:30–13:00
- Eurospin: chiusi il 1° maggio 2026.
- Pewex: diversi punti aperti con orario festivo (08:30–13:00); altri chiusi
- Tuodì: quasi tutti chiusi; eventuali aperture 08:30–13:00
Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma il 1° maggio 2026
Tutti i centri commerciali di Roma sono chiusi venerdì 1° maggio 2026, Festa dei Lavoratori. Ecco l'elenco con tutte le chiusure, centro commerciale per centro commerciale.
- Porta di Roma: chiuso
- Romaest: chiuso
- Euroma2: chiuso
- Maximo Shopping Center: chiuso
- Parco Leonardo: chiuso
- Da Vinci Village (Parco Da Vinci): chiuso
- GranRoma: chiuso
- Aura – Valle Aurelia: chiuso
- Centro Commerciale Primavera: chiuso
- I Granai: chiuso
- Centro Commerciale Anagnina: chiuso
- La Romanina: chiuso
- Centro Commerciale Casilino: chiuso
- Centro Commerciale Tor Vergata: chiuso
- Happio: chiuso
- Centro Commerciale Tiburtino: chiuso
- Le Torri (Tor Bella Monaca): chiuso
- Porta di Roma/Bufalotta (galleria + negozi esterni): chiusi