Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Roma il 1° maggio 2026 a Roma

Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma venerdì 1° maggio 2026, per la spesa della Festa dei Lavoratori.

I supermercati e centri commerciali a Roma per la Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio 2026, sono generalmente chiusi. Ciò per consentire anche ai loro dipendenti di festeggiare la ricorrenza, trascorrendo del tempo libero in famiglia o con gli amici, per gite fuori porta, pranzi al ristorante, grigliate e scampagnate. Possiamo dire che quasi tutti i supermercati della Capitale sono chiusi il 1° maggio, potrebbero restare aperti alcuni punti vendita, con orario ridotto e solo di mattina. I centri commerciali romani sono tutti chiusi. Per evitare spostamenti inutili trovando chiuso, raccomandiamo di verificare sempre l'orario di apertura, consultando online sui portali ufficiali delle varie catene le informazioni relative al punto vendita specifico in cui si intende fare la spesa.

Quali sono i principali supermercati aperti il 1° maggio a Roma

Conad : aperti alcuni punti di quartiere con orario ridotto (08:00–13:00); la maggior parte chiusa

: aperti alcuni punti di quartiere con orario ridotto (08:00–13:00); la maggior parte chiusa Coop / Ipercoop : chiusi

: chiusi Esselunga : chiusi

: chiusi Pam / Pam Local : Pam chiusi; diversi Pam Local aperti con orario festivo (09:00–20:00)

: Pam chiusi; diversi Pam Local aperti con orario festivo (09:00–20:00) Lidl : chiusi

: chiusi Famila : chiusi

: chiusi MD : chiusi

: chiusi Aldi : chiusi

: chiusi NaturaSì : quasi tutti chiusi; possibili eccezioni con apertura 09:00–13:00

: quasi tutti chiusi; possibili eccezioni con apertura 09:00–13:00 Triscount : chiusi

: chiusi Panorama : chiusi

: chiusi Decò : alcuni punti aperti con orario ridotto (08:30–13:00); altri chiusi

: alcuni punti aperti con orario ridotto (08:30–13:00); altri chiusi Todis : la maggior parte chiusa; alcuni punti aperti 08:30–13:00

: la maggior parte chiusa; alcuni punti aperti 08:30–13:00 Eurospin : chiusi il 1° maggio 2026.

: chiusi il 1° maggio 2026. Pewex : diversi punti aperti con orario festivo (08:30–13:00); altri chiusi

: diversi punti aperti con orario festivo (08:30–13:00); altri chiusi Tuodì: quasi tutti chiusi; eventuali aperture 08:30–13:00

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Roma il 1° maggio 2026

Tutti i centri commerciali di Roma sono chiusi venerdì 1° maggio 2026, Festa dei Lavoratori. Ecco l'elenco con tutte le chiusure, centro commerciale per centro commerciale.