Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Roma: l’elenco dei siti che aderiscono

Sabato 23 maggio 2026 in occasione della notte europea dei musei, in alcuni siti l’ingresso sarà di un euro. Ecco i siti a Roma che aderiscono.

Notte dei musei a Roma

Per la notte europea dei musei in programma sabato 23 maggio 2026, alcuni siti concederanno l'ingresso ad una cifra simbolica. I residenti a Roma e nella Città Metropolitana pagheranno un euro, mentre i non residenti due euro. L'ingresso è gratuito per chi possiede la Mic Card. Ci sono diversi siti che aderiscono all'iniziativa nel Lazio e a Roma.

Nella Capitale c'è l'imbarazzo della scelta, tra arte, musica dal vivo e spettacoli. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Ecco alcuni dei siti visitabili, l'elenco completo con il programma dettagliato di tutti gli eventi è consultabile su www.museiincomuneroma.it.

I musei da visitare sabato 23 maggio con ingresso a 1 euro

Piazza del Campidoglio la notte dei musei

Musei Capitolini

Centrale Montemartini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Museo di Roma

Museo di Roma in Trastevere

Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Casino dei Principi, Serra Moresca)

Museo Civico di Zoologia

Galleria d’Arte Moderna

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo della Forma Urbis

Le mostre visitabili nei musi civici di Roma

Musica dal vivo alla notte dei musei