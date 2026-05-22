Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Roma: l’elenco dei siti che aderiscono
Per la notte europea dei musei in programma sabato 23 maggio 2026, alcuni siti concederanno l'ingresso ad una cifra simbolica. I residenti a Roma e nella Città Metropolitana pagheranno un euro, mentre i non residenti due euro. L'ingresso è gratuito per chi possiede la Mic Card. Ci sono diversi siti che aderiscono all'iniziativa nel Lazio e a Roma.
Nella Capitale c'è l'imbarazzo della scelta, tra arte, musica dal vivo e spettacoli. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Ecco alcuni dei siti visitabili, l'elenco completo con il programma dettagliato di tutti gli eventi è consultabile su www.museiincomuneroma.it.
I musei da visitare sabato 23 maggio con ingresso a 1 euro
- Musei Capitolini
- Centrale Montemartini
- Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
- Museo dell’Ara Pacis
- Museo di Roma
- Museo di Roma in Trastevere
- Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Casino dei Principi, Serra Moresca)
- Museo Civico di Zoologia
- Galleria d’Arte Moderna
- Museo Napoleonico
- Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
- Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
- Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
- Museo della Forma Urbis
Le mostre visitabili nei musi civici di Roma
- Musei Capitolini: Vasari e Roma a Villa Caffarelli. Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva. I colori dell’antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini;
- Museo di scultura antica Giovanni Barracco: Il Nettuno di Lione al Museo Barracco;
- Museo di Roma a Palazzo Braschi: Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati. It’s Happening Again;
- Galleria d’Arte Moderna: GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025
- Museo di Roma in Trastevere: Annabella Rossi. La poetica della realtà; À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen; Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways. Fotografie di Francesco Conversano
- Musei di Villa Torlonia, Casino dei Principi: Pedro Cano. Siete e Roma. Casina delle Civette: Sotto una buona stella;
- Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese: Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis.