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Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Roma: l’elenco dei siti che aderiscono

Sabato 23 maggio 2026 in occasione della notte europea dei musei, in alcuni siti l’ingresso sarà di un euro. Ecco i siti a Roma che aderiscono.
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A cura di Alessia Rabbai
Notte dei musei a Roma
Notte dei musei a Roma

Per la notte europea dei musei in programma sabato 23 maggio 2026, alcuni siti concederanno l'ingresso ad una cifra simbolica. I residenti a Roma e nella Città Metropolitana pagheranno un euro, mentre i non residenti due euro. L'ingresso è gratuito per chi possiede la Mic Card. Ci sono diversi siti che aderiscono all'iniziativa nel Lazio e a Roma.

Nella Capitale c'è l'imbarazzo della scelta, tra arte, musica dal vivo e spettacoli. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Ecco alcuni dei siti visitabili, l'elenco completo con il programma dettagliato di tutti gli eventi è consultabile su www.museiincomuneroma.it.

I musei da visitare sabato 23 maggio con ingresso a 1 euro

Piazza del Campidoglio la notte dei musei
Piazza del Campidoglio la notte dei musei
  • Musei Capitolini
  • Centrale Montemartini
  • Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
  • Museo dell’Ara Pacis
  • Museo di Roma
  • Museo di Roma in Trastevere
  • Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Casino dei Principi, Serra Moresca)
  • Museo Civico di Zoologia
  • Galleria d’Arte Moderna
  • Museo Napoleonico
  • Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
  • Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
  • Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
  • Museo della Forma Urbis

Le mostre visitabili nei musi civici di Roma

Musica dal vivo alla notte dei musei
Musica dal vivo alla notte dei musei
  • Musei Capitolini: Vasari e Roma a Villa Caffarelli. Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva. I colori dell’antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini;
  • Museo di scultura antica Giovanni Barracco: Il Nettuno di Lione al Museo Barracco;
  • Museo di Roma a Palazzo Braschi: Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati. It’s Happening Again;
  • Galleria d’Arte Moderna: GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025
  • Museo di Roma in Trastevere: Annabella Rossi. La poetica della realtà; À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen; Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways. Fotografie di Francesco Conversano
  • Musei di Villa Torlonia, Casino dei Principi: Pedro Cano. Siete e Roma. Casina delle Civette: Sotto una buona stella;
  • Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese: Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis.
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