Cerveteri, nella notte fanno esplodere il Postamat di Valcanneto e fuggono con 30mila euro

Colpo nella notte a un Postamat di Valcannetto, frazione di Cerveteri: i ladri hanno fatto saltare lo sportello automatico e sono fuggiti con 30mila euro.

Un boato nella notte ha svegliato i residenti di Valcanneto, frazione del Comune di Cerveteri: alle 3.30 di oggi, mercoledì 6 maggio, ignoti hanno fatto saltare il Postamat dell'ufficio di largo Arrigo Boito, fuggendo in auto con un bottino di circa 30mila euro. Ma quel denaro potrebbe essere inutilizzabile, vista l'entrata in funzione del dispositivo di inchiostratura delle banconote, atto a scoraggiare proprio i furti e le rapine.

Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza

Fortunatamente la deflagrazione non ha interessato i due appartamenti ai piani superiori dello stabile dove si trova l'ufficio postale, restando confinata all'area circostante lo sportello automatico. Tuttavia, la filiale al piano terra è stata pesantemente danneggiata, tanto da impedirne l'operatività. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari ad accertare l'esatta dinamica del colpo. In queste ore i militari stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, alla ricerca di elementi utili per risalire ai malviventi.

La pista del gas liquido come innesco

Tra gli elementi da chiarire c'è anche la modalità con cui è stata provocata l'esplosione: vista l'entità dello scoppio, non è esclusa la pista del gas liquido come innesco. Se confermato, tale modus operandi ricalcherebbe quello utilizzato per far saltare lo sportello esterno di una cassaforte di un supermercato DPiù a Sermoneta, in provincia di Latina, lo scorso 3 aprile 2026. In quel caso era stato usato gas acetilene, miscela estremamente infiammabile, tanto da essere spesso disciolta in acetone per garantirne la stabilità. Un combustibile frequentemente usato nell'industria chimica per la sintesi di plastiche, solventi e gomma sintetica, ma anche per la saldatura e il taglio dei metalli.

Servizi postali spostati nell'ufficio di San Marino di Nicola

Ad andare fuorigioco non è stato solo il Postamat, ma l'intero ufficio di Valcanneto: in una nota Poste Italiane ha fatto sapere che, in seguito ai danni provocati dell'esplosione, l'azienda è stata costretta a interrompere temporaneamente i servizi della filiale di largo Arrigo Boito. Nel testo si legge che l'azienda ha "già predisposto i sopralluoghi tecnici per valutare i danni e per avviare le conseguenti attività finalizzate alla riapertura".

Nel frattempo, è stata predisposto uno sportello temporaneo "interamente dedicato ai cittadini di Valcanneto di Cerveteri" presso l'ufficio postale di San Marino di Nicola, in largo Saturno, con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.