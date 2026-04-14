Adescavano turisti all’aeroporto di Fiumicino, oltre 30mila euro di multa per nove Ncc senza licenza

Il terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma–Fiumicino

Erano sprovvisti di licenza ma adescavano i viaggiatori atterrati nella Capitale, appena fuori dai terminal di arrivo dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Per questo i carabinieri hanno multato nove persone tra Ncc e privati nei pressi dello scalo romano per un totale di oltre 30mila euro. Tutti e nove hanno ricevuto ordini di allontanamento dall'area per 48 ore. Alcuni di loro erano sprovvisti di qualsiasi tipo di autorizzazione, compresa quella per il servizio di noleggio con conducente, esercitando l'attività di trasporto pubblico non di linea in modo totalmente abusivo.

I controlli in aeroporto

I provvedimenti e le multe sono il risultato dell'operazione condotta dai militari della Stazione Fiumicino Aeroporto, che consiste in controlli mirati all'interno dello scalo intercontinentale. In particolare, gli accertamenti si sono concentrati sul Terminal 3, principalmente dedicato agli arrivi dei voli provenienti dall'area extra-Schengen (intercontinentali e internazionali). E questo perché, come hanno rilevato le ispezioni, nella maggior parte dei casi ad essere adescati da autisti irregolari erano proprio i visitatori stranieri, meno consapevoli dei regolamenti.

Multati 4 autisti Ncc e individuati 5 autisti privati

A seguito dell'intervento sono stati individuati e sanzionati quattro autisti Ncc, intenti ad attirare i viaggiatori direttamente ai terminal degli arrivi, fuori dai regolari stalli di servizio dedicati e violando l'accesso alla Ztl Arrivi. Allo stesso modo, sono stati individuati altri cinque autisti, questa volta privi di qualsiasi licenza e anche loro intenti ad adescare turisti in arrivo. Tutte misure amministrative, che i carabinieri della Compagnia hanno messo in atto per prevenire danni ai clienti e a chi svolge regolarmente la propria attività.