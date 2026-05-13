Casa di riposo per anziani abusiva chiusa a Torre Maura: più di 20 ospiti trasferiti in nuove strutture

Si sono concluse oggi le operazioni di chiusura della casa di riposo Casa Carlotta a Torre Maura svolte dagli agenti della polizia locale di Roma e iniziate nel corso della giornata di ieri, martedì 12 maggio 2026. A causare l'intervento delle forze dell'ordine il fatto che la struttura non fosse in possesso delle autorizzazioni necessarie secondo le norme vigenti per restare aperta.

Nel corso dell'intervento, però, i dipendenti hanno protestato e aggredito gli agenti: in due sono rimasti feriti, uno dei qualiha ricevuto una prognosi di 25 giorni. Nella struttura erano presenti 24 anziani ospiti che, vista la chiusura della struttura, sono stati trasferiti altrove: alcuni sono tornati in famiglia, altri in nuove case di riposo e due in ospedale.

La chiusura della casa di riposo senza autorizzazioni

L'intervento è scattat0 con lo scopo di tutelare gli anziani ospiti della struttura: ogni operazione è stata svolta con attenzione, sensibilità e rispetto ai soggetti fragili, garantendo assistenza continua sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico.

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Durante tutte le fasi delle operazioni, il personale ha continuato a dialogare con gli anziani ospiti, rassicurandoli e accompagnandoli con professionalità e umanità nel percorso di trasferimento, in stretta collaborazione con i servizi sociali e con i familiari rintracciati. In totale si sono occupati di garantire assistenza a 24 ospiti che, a seguito della chiusura della struttura priva di autorizzazioni, sono stati ricollocati altrove. Alcuni sono tornati con i familiari, altri trasferiti in nuove strutture a Roma grazie all'impegno dei servizi sociali che hanno attivato le procedure necessarie, due sono state affidate, invece, alle cure ospedaliere per ulteriori accertamenti e assistenza sanitaria.

L'intervento della polizia locale e la collaborazione dei carabinieri

L'intervento da parte degli agenti è scattato ieri in via Silicella, nel quartiere di Torre Maura ed è proseguito per l'intera giornata per l'esecuzione della determinazione dirigenziale emessa dal Municipio VI di Roma Capitale che ha disposto la chiusura della casa di riposo per anziani. Oltre agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, presenti sul luogo con circa 70 unità appartenenti all’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), al GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e al VI Gruppo Torri, tra cui il Reparto specializzato del NAE (Nucleo Assistenza Emarginati), sono intervenuti sul posto anche i NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori dei servizi sociali e il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale.

Al termine delle operazioni sono stati messi i sigilli alla struttura che indicano il provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica di Roma.