Previsioni meteo weekend dal 17 al 19 aprile a Roma e nel Lazio: domenica qualche nuvola e temperature in calo

Una giornata soleggiata a Villa Pamphilj.

Un weekend di sole e temperature miti a Roma e nel Lazio, questo penultimo fine settimana di aprile. Da venerdì 17 a domenica 19, fatta eccezione per qualche nuvola nella giornata di domenica, il tempo è mite e sereno. A dirlo a Fanpage.it è il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert. "L'alta pressione delle Azzorre da oggi occuperà in maniera più decisa l'Italia e nel Lazio avremo una giornata che vedrà tempo soleggiato in gran parte della regione", ha spiegato a Fanpage.it.

Il meteo a Roma e nel Lazio nel weekend: sole, piogge a Frosinone

"Nella giornata di oggi, venerdì 17 aprile 2026, il tempo è soleggiato in tutta la regione Lazio. A Roma sole, magari anche 25 gradi centigradi di massima, venti deboli – ha sottolineato Galbiati – Ma nel pomeriggio su alcune zone del Frusinate, più interne, potrebbe verificarsi qualche breve rovescio: quel settore della regione, infatti, è caratterizzato da un po' di instabilità".

La situazione non cambia il giorno dopo: "Sabato bel tempo, la classica giornata serena, poco nuvoloso senza rovesci in nessuna parte della regione – ha aggiunto – Nella Capitale si registrano anche 24-25 gradi, ma le temperature restano comunque dappertutto molto miti, anche sopra la norma stagionale".

La perturbazione in arrivo domenica: tornano le nuvole

Qualcosa cambia, invece, nella giornata di domenica 19 aprile, quando il cielo sereno sembra lasciare spazio ad altri scenari, non caratterizzati dal sole dei giorni precedenti. Ma come spiegato a Fanpage.it dal dottor Flavio Galbiati, non c'è da preoccuparsi: "Domenica è in arrivo una perturbazione che interesserà solo il nord Italia: fino a un paio di giorni fa sembrava che potesse spingersi anche verso il centro – ha ricordato – Visto che questo non accadrà, anche la giornata di domenica resta tranquilla, con soltanto un po' di nuvolosità in più nel Lazio a partire dal tardo pomeriggio o sera".

Secondo quanto affermano le previsioni di oggi, però, la situazione non sembra degenerare: "Tornano le nuvole, ma non sono previste piogge e la temperature resta sempre più o meno sempre stabile, forse con un grado centigrado in meno, ma al massimo si scende intorno ai 22-23° nella Capitale: niente di così serio, le temperature restano sempre decisamente miti e venti deboli".