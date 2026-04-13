Incendia mezzi pesanti in un deposito giudiziario a Tivoli, danni da 150mila euro: denunciato 62enne

Immagine di repertorio

Un incendio nella notte, un autocarro distrutto e altri mezzi danneggiati per oltre 150mila euro: è quanto accaduto il 15 febbraio scorso all’interno di un deposito giudiziario a Tivoli Terme, in località Colle Cesarano. A distanza di settimane, i carabinieri hanno identificato e denunciato un uomo di 62 anni, ritenuto responsabile del rogo, grazie a un'analisi sui filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Rogo nel deposito giudiziario di Tivoli: le indagini dei carabinieri

Le fiamme erano divampate in piena notte all’interno dell’area adibita al parcheggio di mezzi pesanti. Il fuoco aveva rapidamente avvolto un autoarticolato, rendendolo completamente inutilizzabile, e aveva danneggiato anche altri veicoli presenti nel deposito. Un incendio pericoloso, sia per l’entità dei danni sia per il rischio di propagazione, considerata la presenza di più mezzi parcheggiati nello stesso spazio.

Le indagini sono partite subito dopo l’intervento sul posto e sono state condotte dai carabinieri della stazione di Tivoli Terme, sotto il coordinamento della Procura di Tivoli. Gli accertamenti si sono concentrati in particolare sull’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di ricostruire la dinamica e individuare una persona sospettata di aver appiccato il fuoco.

Denunciato un 62enne

Proprio grazie ai filmati, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore, un uomo di 62 anni, denunciato in stato di libertà con l’accusa di incendio. Al momento il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la sua posizione dovrà essere valutata nelle sedi opportune. Resta da chiarire il movente del gesto, mentre gli inquirenti stanno continuando a raccogliere elementi utili per completare il quadro. Intanto il rogo ha lasciato dietro di sé danni ingenti e un deposito in parte compromesso, con mezzi distrutti o seriamente danneggiati.