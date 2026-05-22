Caos e disagi nelle scuole di Roma, protestano le insegnanti a chiamata: “Bimbi a casa e uscite anticipate”

Classi smistate, uscite anticipate, giornate di scuola saltate. Questa la situazione nelle scuole di Roma dopo che le insegnati a chiamata hanno proclamato la loro mobilitazione: “È la prova che senza di noi il sistema collassa”.

"A causa di uno stato di agitazione sindacale in corso da parte delle supplenti MAD di Roma Capitale, si potrebbero verificare criticità nell'erogazione del servizio nella giornata odierna e per i giorni a seguire". Questa la comunicazione apparsa ieri sui canali social del III municipio di Roma. Ma non è l'unico. Come appreso da Fanpage.it, sono molti i municipi che negli ultimi giorni hanno manifestato criticità. "A causa dell'elevato numero si assenze, l'ufficio personale Scuola Infanzia dopo aver contattato le insegnanti e le educatrici presenti in tutte le graduatorie a disposizione nonché nell'elenco della Mad, non ha potuto reperire ulteriore personale disponibile per la sostituzione presso le scuole", allegando, a seguire, un elenco completo diviso per turni.

Negli ultimi giorni Fanpage.it si è occupata di quanto sta accadendo nelle scuole dell'Infanzia e negli asili nido della Capitale dove lavorano numerose insegnanti a chiamata, dette Mad, letteralmente "messa a disposizione". Proprio queste ultime, però, che da anni garantiscono copertura durante le assenze delle colleghe e nei vuoti di organico, secondo gli ultimi provvedimenti del Campidoglio non verrebbero più inserite nelle graduatoria delle scuola dell'Infanzia a partire dal prossimo settembre.

Scuole chiuse, classi divise: "Senza noi Mad il sistema collassa"

"Ce lo dicono anche le colleghe di ruolo: senza di noi il sistema scuola collassa. Per questo non riusciamo a capacitarci di come possano averci eliminato dalle nuove graduatorie per la scuola dell'Infanzia", aveva spiegato Barbara, insegnante a chiamata da 7 anni, a Fanpage.it nei giorni scorsi. E la prova potrebbe arrivare proprio in questi giorni. Dopo un primo presidio che si è tenuto mercoledì scorso, le Mad hanno proclamato lo stato di agitazione.

Oltre a lei anche Daniela ha raccontato la sua storia. "Quando ho appreso delle graduatorie per noi è stata una doccia fredda. Io dal 2022 pur di lavorare mi sveglio alle 4.30 ogni mattina, parto dal comune in cui vivo in provincia di Caserta per raggiungere Roma. E vengo a lavorare qui".

Scuole nel caos: "Due giorni di mobilitazione: noi siamo la scuola"

"Purtroppo noi come categoria non abbiamo neppure diritto allo sciopero quindi abbiamo proclamato lo stato di agitazione, una mobilitazione non ufficiale – spiega una delle insegnanti a chiamata a Fanpage.it – Lavorando su disponibilità quello che possiamo fare è renderci indisponibili senza giustificare il motivo nelle giornaliere. L'abbiamo fatto proprio per dimostrare che loro ci hanno definito l'ultima soluzione. Eppure quando noi non ci siamo, i servizi chiudono". Oppure le scuole sono costrette a trovare alternative.

"In alcune scuole del III Municipio alcune classi vengono smembrate e ridistribuite nelle altre sezioni: alcune di mattina, altre subiranno lo stesso trattamento dopo pranzo. Stessa cosa in alcune scuole del IX. So di alcune sezioni che hanno chiesto di lasciare i bambini a casa per oggi, mentre di altre ancora che hanno l'uscita programmata alle ore 14. In altre ancora non si capisce se – spiega ancora l'insegnante – Il problema è che smistando i bambini si creano classi pollaio, con un numero elevato di bimbi piccoli, di età compresa fra i 3 e i 6 anni talvolta con bimbi disabili, sotto la responsabilità di un'unica insegnante".