Bandiere Blu a Roma e nel Lazio, l’elenco delle spiagge premiate: esclusa San Felice Circeo

Sono 10 le Bandiere Blu a Roma e nel Lazio nel 2026, persa quella a San Felice Circeo, in provincia di Latina: le spiagge più belle nella regione.

Dieci Bandiere Blu nella regione Lazio: anche in questo 2026 sono diverse le spiagge premiate per qualità delle acque, servizi e sostenibilità. Rispetto agli anni scorsi, però, ne contiamo una in meno: perde il vessillo il Comune di San Felice Circeo in provincia di Latina.

La classifica che riguarda quest'anno è stata diffusa nelle ultime ore: tutte le regioni italiane sono state prese in esame, analizzando le spiagge al fine di premiare le migliori. Per valutare e stilare la classifica, sono stati utilizzati 33 criteri tra cui la qualità delle acque, servizi e sostenibilità. I nomi delle spiagge, con rispettivi comuni d'appartenenza, sono stati poi presentati nella sede del Cnr Consiglio nazionale delle ricerche a Roma.

Quali sono le spiagge migliori di Roma e del Lazio

In totale, quest'anno, in Italia si contano 257 Comuni con la Bandiera Blu per un totale di 525 spiagge premiate. Nella regione Lazio, nel particolare, sono 10 le Bandiere Blu. Ad essere premiati sono stati i Comuni di Anzio e Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, in provincia di Roma; Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno nella provincia Pontina.

In particolare, i tratti premiati sono Riviera di Ponente ad Anzio, Marina di Latina, il litorale di Sabaudia, le spiagge di Ponente e Levante a Terracina e Fondi, Lago Lungo, Ponente, Levante e Bazzano a Sperlonga, Sant’Agostino e Serapo a Gaeta, Vindicio e Gianola a Formia e la spiaggia di Ponente a Minturno.

San Felice Circeo escluso dalle Bandiere Blu del Lazio nel 2026

Come anticipato, nonostante la varietà dei comuni premiati per la qualità delle acque marine e lacustri, la Regione Lazio nel 2026 perde una Bandiera Blu. Soltanto lo scorso anno, invece, era aumentata di un comune, con la premiazione delle spiagge di Formia. Addio alla Bandiera Blu per il comune di San Felice Circeo, in provincia di Latina, che, nonostante questa perdita, resta la provincia più premiata per le sue spiagge nella nostra regione.

I criteri per ottenere la Bandiera Blu: come ottenere il premio

A studiare i criteri e a stilare la classifica, è la Foundation for Environmental Education (Fee) , organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro dedicata alla promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’educazione ambientale, fondata nel 1981 e con sede in Danimarca.

Per poter ottenere il riconoscimento e la Bandiera Blu le acque, oltre a risulta "eccellenti" negli ultimi quattro anni secondo le rilevazioni di Arpa, devono soddisfare anche altri specifici criteri: depurazione e rete fognaria efficiente, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile e piste ciclabili, sicurezza e accessibilità delle spiagge, tutela delle aree naturalistiche, qualità dell’accoglienza turistica e attività di educazione ambientale rivolte a residenti e visitatori.