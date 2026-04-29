Sigarette vietate in spiaggia a Roma: a Ostia, Castel Porziano e Capocotta non si può fumare

Vietato fumare in spiaggia a Ostia, Castel Porziano e Capocotta. La delibera "sulle linee guida in materia di regolamentazione del fumo" è stata approvata ieri in Aula Giulio Cesare. A firmarla il vicepresidente dell'Assemblea Capitolina e consigliere M5s, Paolo Ferrara. Si tratta di un documento che inserisce una stretta sul fumo lungo il litorale romano. Un testo che ha trovato il parere unanime dell'Assemblea. La delibera entra in vigore subito, con l'inizio della stagione balneare del Lazio nel 2026, che partirà venerdì 1° maggio, in concomitanza con il ponte della Festa dei Lavoratori.

"Ridurremo i rischi per la salute derivanti dal fumo passivo e l'inquinamento derivante da mozziconi, filtri e altri rifiuti" commenta Ferrara. "La nostra decisione è rafforzata da nuovi dati di Legambiente: sulle spiagge italiane si registra una media di 77 mozziconi di sigaretta ogni 100 metri, con centinaia di migliaia di cicche che finiscono in mare. Grazie a questa delibera e al voto positivo di oggi dell'Assemblea Capitolina, ci aspetta un'estate più sana, sicura e bella".

Tutti i tipi di sigarette vietati in spiaggia a Roma

Lo stop al fumo riguarda tutti i tipi di sigarette, comprese quelle elettroniche e a tabacco riscaldato. A controllare il rispetto delle nuove disposizioni saranno gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e la capitaneria di porto. Provvedimenti di questo genere sono già in vigore in molte spiagge italiane: nel Lazio, ad esempio, è vietato fumare sul litorale di Anzio, Ponza e Ladispoli.

Cosa dice la delibera

La delibera approvata ieri è suddivisa in due emendamenti. Il primo vieta di fumare qualsiasi tipo di sigaretta "entro una distanza inferiore a cinque metri dalla battigia". L'obiettivo principale è la tutela della salute e dell'ambiente, per la prevenzione dell'inquinamento delle acque. Spesso infatti i mozziconi di sigaretta finiscono direttamente in mare, creando rifiuti, che restano nell'ecosistema marino per anni.

Il secondo emendamento riguarda le misure da mettere in atto, ossia la realizzazione di aree apposite per i fumatori da parte dei gestori degli stabilimenti balneari. Si tratta di punti in cui i fumatori possono recarsi per fumare, opportunamente segnalati. Una soluzione che non mette d'accordo proprio tutti, ma che consente anche ai fumatori di continuaresi a godere il mare romano, rispettendo al tempo stesso le nuove regole.