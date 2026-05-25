Bus bloccato da un’auto in sosta vietata a Roma, passeggeri e turisti la spostano a mano: il video

Succede nel centro di Roma: un gruppo di persone solleva e sposta una macchina parcheggiata male per liberare il bus 85 rimasto incastrato in curva.

L'autobus bloccato in curva per una macchina parcheggiata male e il traffico che si blocca, fra urla e clacson, in una zona centrale di Roma. Una scena che si continua a vedere troppe volte. Ma stavolta qualcuno decide di mettersi in proprio e non aspettare l'intervento del carro attrezzi. È successo all'incrocio fra via dei Querceti e via San Giovanni in Laterano, dove il bus 85 dell'Atac ha potuto riprendere il suo cammino verso la stazione della Metro A Arco di Travertino grazie a passeggeri e turisti che hanno spostato con la forza un'auto lasciata in sosta all'angolo.

La Citroen, parcheggiata sulla segnaletica orizzontale gialla che indica di lasciare il posto libero per i mezzi di trasporto pubblico, impediva al bus di svoltare. Col passare dei minuti dietro l'85 si sono accumulate auto e motorini, fino a che un gruppo di volenterosi ha deciso di intervenire: sollevando poco alla volta la vettura, al ritmo dell'incitamento della folla presente sul posto, l'hanno spostata di vari centimetri più indietro e aperto al mezzo Atac l'angolo giusto per girare su via San Giovanni in Laterano. Il grande risultato è stato accolto da grida di esultanza, con romani e turisti che hanno potuto riprendere il bus e arrivare a destinazione.

La sosta selvaggia continua a bloccare il traffico cittadino, nonostante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel controllo della viabilità da parte della polizia locale, che nel 2025 ha sanzionato circa 2 milioni di violazioni al codice della strada – quasi il 10% in più rispetto all'anno precedente -, con i parcheggi illegali che rappresentano il 20% del totale delle infrazioni.