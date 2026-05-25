Torna il caldo da bollino arancione a Roma e nel Lazio: ondata di calore per il 25, 26 e 27 maggio

Allerta caldo a Roma e nel Lazio questa settimana: tornano le ondate di calore da bollettino arancione oggi, domani 26 e il 27 maggio 2026.

Il bollettino di calore.

Torna l'allerta caldo a Roma e nel Lazio in queste giornate di fine maggio: come indica il bollettino, la cui immagine è consultabile in apertura di articolo, a Roma le temperature superano i 30 gradi e il caldo è da bollettino arancione.

Caldo da bollino arancione a fine maggio: la prima ondata di calore questa settimana

Per la giornata di oggi, il livello di calore resta il primo. Il bollettino è giallo e la temperatura massima attesa a Roma è di 30 gradi alle ore 14, percepita 29. La situazione peggiora e il caldo aumenta nei prossimi giorni, domani e dopodomani, martedì 26 e mercoledì 27 maggio 2026 quando l'allerta attesa è al livello due, indicata in entrambi i casi con il bollino arancione. Quella di domani, al momento, è la giornata più calda prevista. Le temperature sono già sui 25 gradi alle 8 della mattina, ma aumentano progressivamente fino ad arrivare ai 32 delle ore 14, sebbene ne vengano percepiti 30.

Allo stesso modo anche il giorno dopo, mercoledì 27, la mattina alle ore 8, sono previsti 25 gradi che aumentano e alle 14 si aggirano sui 31. Trentuno sono anche i gradi percepiti.

Le ondate di calore nel Lazio

Non soltanto la Capitale si prepara a sopravvivere al caldo estivo, come spiegato a Fanpage.it dall'esperto meteorologo Flavio Galbiati, con temperature fino a sette gradi sopra la media. Le prime ondate di calore sono già arrivate anche nelle altre province della regione Lazio, come riporta il sito del Ministero della Salute. A Civitavecchia (che, pur non facendo provincia viene analizzata nel bollettino) non sono attese ondate di calore e il bollino viene indicato con il colore verde, forse complice anche il mare.

Un bollino giallo e due arancioni per il Reatino con temperature che si aggirano fra i 30 e i 31 gradi. Situazione con caldo più intenso, infine, nel Viterbese dove si toccano le massime, nella giornata di mercoledì quando è prevista la temperatura di 21 gradi alle ore 8 e di 33 alle 14, 32 percepiti.

Allerta caldo nelle zone del sud: 32 gradi percepiti a Latina e Frosinone

Già la situazione cambia a Frosinone dove, sebbene le temperature siano in parte meno alte di quelle di Roma, è previsto bollino giallo per oggi e arancione per il 26 e il 27, con temperature di 23 gradi la mattina e di 31 alle ore 14 (che coincide anche con quella percepita). Due gialli e uno arancione a Latina, dove oggi e domani la massima è rispettivamente sui 30 e 31 gradi, percepita 31 in entrambi i casi, mentre mercoledì alle 8 il termometro segna le 22 gradi, 31 alle 14 con 32 gradi percepiti.