Incendio alla stazione di Ponte Mammolo: strada chiusa, traffico deviato su viale Palmiro Togliatti

Un incendio è divampato in Piazzale della Stazione di Ponte Mammolo a Roma. Il rogo è scaturito nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, intorno alle ore 15.10 nel quadrante Nord-Est della Capitale. Via Tiburtina è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta, il traffico deviato lungo viale Palmiro Togliatti e via Furio Cicogna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con la squadra 10 La Rustica e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, per la gestione della viabilità.

L'incendio nel Piazzale della Stazione di Ponte Mammolo

Secondo le informazioni apprese finora l'incendio ha riguardato un punto nel Piazzale della Stazione di Ponte Mammolo. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato le fiamme e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo.

Chiusa via Tiburtina, traffico deviato

Presenti nei pressi di Piazzale della Stazione di Ponte Mammolo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con diverse pattuglie del IV Tiburtino. I vigili urbani hanno chiuso via Tiburtina in direzione centro, il traffico è deviato in via Furio Cicogna e viale Palmiro Togliatti. Via Tiburtina è stata riaperta intorno alle ore 15.30.

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