Grosso albero cade su un auto a Testaccio: strade chiuse per ore e traffico in tilt nel rione

In via Beniamino Franklin, a Testaccio, un albero è crollato improvvisamente su un parcheggio a spina danneggiando una macchina e mandando il traffico in tilt. La viabilità è stata ripristinata.

Il tratto di strada interessato dal crollo, tra via Bodoni e via Branca

Un grosso albero adagiato su una Jeep di colore grigio scuro. È la scena che si è presentata questa mattina agli occhi dei residenti di via Beniamino Franklin, nel cuore del rione romano di Testaccio. Intorno alle 7 di oggi martedì 5 maggio, il fusto è cascato improvvisamente sui parcheggi a spina nel tratto di strada compreso tra via Giovanni Battista Bodoni e via Giovanni Branca, nel quadrante del mercato.

Il traffico è stato chiuso subito dopo l'intervento degli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, permettendo le operazioni di rimozione della pianta. A pochi metri dal punto del crollo, si è reso necessario anche il taglio di un secondo albero. Le cause del cedimento del tronco sono ancora da accertare, mentre la viabilità è stata ripristinata.

Nessun ferito, solo detriti sull'asfalto

Fortunatamente non ci sono stati feriti e ha riportato danni solo il veicolo parcheggiato sulle strisce blu presenti ai lati della carreggiata, in prossimità del marciapiede e con il muso rivolto verso l'albero. Nessun passante o automobilista è stato coinvolto nello schianto. I vigili sono intervenuti a pochi minuti dalla caduta, isolando l’area per garantire la sicurezza pubblica e gestendo la viabilità, con l'obiettivo di agevolare l’arrivo di mezzi adatti alla rimozione dei detriti e al mantenimento del verde urbano.

Mattinata di caos per residenti e automobilisti

A causa dell'episodio, la mattinata degli abitanti del rione è stata all'insegna del caos: via Beniamino Franklin è una delle arterie principali del quartiere e la sua chiusura ha messo a dura prova molti automobilisti e residenti. Senza contare i pendolari diretti alla vicina fermata della Metro B, Piramide. Anche il famoso mercato rionale si trova sulla stessa via, tra Piazza Orazio Giustiniani e Lungotevere Testaccio.

Il maltempo arriva nella Capitale

Complice del crollo potrebbe essere stato il maltempo, arrivato in queste ore sulla Città Eterna e non solo: proprio per il 5 maggio, nei giorni precedenti la Protezione civile aveva segnalato perturbazioni su tutto il Centro-Nord, con temporali e rischio idrogeologico soprattutto in Toscana, mentre piogge sparse erano previste anche sul Lazio.