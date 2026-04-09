Festa della Polizia il 10 aprile a Piazza del Popolo: strade chiuse, divieti e linee bus deviate a Roma

Venerdì 10 aprile a Roma sono in programma le celebrazioni della Festa della Polizia di Stato, in occasione dei 174 anni dalla fondazione del corpo. Nel corso dell'evento che si terrà a piazza del Popolo, è prevista la partecipazione delle più alte cariche dello Stato e la presenza di una rappresentanza dei diversi reparti della Polizia. Per l'evento saranno apportate modifiche momentanee alla viabilità della zona con strade chiuse e bus deviati.

Il programma della Festa della Polizia di Stato a Roma il 10 aprile

Venerdì 10 aprile si terrà la cerimonia solenne per il 174° anniversario della fondazione della polizia. Inoltre, sarà allestito lo "Spazio della legalità", aperto al termine dell’evento istituzionale e visitabile fino a lunedì 13 aprile. Festeggiamenti diffusi anche a piazza del Viminale, dove, sempre il 10 aprile, sarà esposta l’opera dei maestri infioratori di Genzano di Roma assieme a due auto moderne, la Lamborghini Huracan e l’Alfa Romeo Tonale, e due auto storiche del corpo, la Fiat 1100 Musone e l’Alfetta 1800.

"La Polizia che guarda al futuro" è il tema che caratterizza le celebrazioni. Quindi innovazioni tecnologiche, nuove sfide per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, ma anche i nuovi concorsi che verranno banditi quest'anno. L’area di piazza del Popolo è accessibile gratuitamente dalle 13 alle 19 del 10 aprile, dalle 9 alle 19 nelle giornate dell’11 e 12 aprile e dalle 9 alle 14 di lunedì 13 aprile.

Strade chiuse e divieti a Roma tra il 9 e 10 aprile

Oltre agli stand che saranno allestiti a piazza del Popolo da venerdì a lunedì, oggi giovedì 9 aprile alcune prove interesseranno anche via del Corso e via Tomacelli.

Per garantire lo svolgimento dell'evento, a partire da ieri e fino a venerdì 10 apriel saranno in vigore divieti di fermata nella fascia oraria 6-12.30 in via Tomacelli e sul lato destro del lungotevere in Augusta, nel tratto tra Ponte Cavour e via dell’Ara Pacis.

Dalle prime ore di venerdì i divieti di fermata saranno estesi anche su: piazza del Popolo, via Gabriele D’Annunzio, via del Babuino, via del Corso (tra via della Fontanella e piazza del Popolo), via di Ripetta (tra piazza del Popolo e via dell’Oca), via Ferdinando di Savoia (tra via Maria Adelaide e piazza del Popolo), via Principessa Clotilde.

Oggi e venerdì, a partire dalle 6, possibili chiusure al traffico interesseranno via Tomacelli, largo Goldoni, via del Corso (tra largo Goldoni e piazza del Popolo); e dalle 8 di venerdì anche in viale Gabriele D’Annunzio, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia (tra via Principessa Clotilde e piazza del Popolo), via di Ripetta (tra piazza del Popolo e via dell’Oca), via del Corso (tra piazza del Popolo e via della Fontanella), e via del Babuino (tra piazza del Popolo e via della Fontanella).

Infine, delle chiusure nell’area di piazza del Popolo saranno possibili anche nel tardo pomeriggio di domenica 12 aprile, quando la banda della Polizia di Stato si esibirà in un concerto a cui prenderà parte anche la band The Kolors.