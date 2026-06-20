Roma Pride 2026, orari e percorso della parata il 20 giugno: strade chiuse e bus deviati

Il corteo del Roma Pride 2026 partirà sabato 20 giugno intorno alle ore 15 da piazza della Repubblica per arrivare intorno alle 20 alle Terme di Caracalla. In occasione del percorso del corteo la mobilità subirà variazioni dei bus di linea e chiusure stradali.

Gay Pride 2025 (La Presse)

Oggi, sabato 20 giugno, la marcia in difesa dei diritti LGBTQ+ arriva anche nella Capitale con il Roma Pride 2026. Madrine di questa edizione romana sono Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario. Il corteo parte tra le ore 15 e le 16 da piazza della Repubblica, per concludersi nel tardo pomeriggio alle Terme di Caracalla. Si attende la partecipazione di circa 15mila persone. La sfilata sarà accompagnata da 30 carri allegorici. Il percorso della parata come ogni anno causerà una variazione alla viabilità, come comunica Roma Mobilità, con strade chiuse, divieti e bus deviati.

Gli orari e il percorso del Roma Pride 2026

Come annunciato dagli organizzatori il corteo partirà intorno alle ore 15 da piazza della Repubblica, per arrivare alle 20 alle Terme di Caracalla. Il percorso del corteo è il seguente:

viale Luigi Einaudi

piazza dei Cinquecento

via Cavour

piazza dell’Esquilino

piazza di Santa Maria Maggiore

via Merulana

largo Brancaccio

via Giovanni Lanza

via Cavour

via degli Annibaldi

via Nicola Salvi

piazza del Colosseo

via Celio Vibenna

via di San Gregorio

piazza di Porta Capena

Strade chiuse e divieti il 20 giugno a Roma per la parata del Pride

Dalle ore 13 sono previste le prime chiusure in parte di piazza della Repubblica davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli, all'altezza viale Einaudi. Tra le 13.30 e le 14 è previsto l’arrivo dei partecipanti e dei carri allegorici, mentre tra le 15 e le 16 è prevista la partenza del corteo. Le strade riapriranno gradualmente a partire dalle ore 19, con l'arrivo del corteo a Caracalla. Alle 20 con il termine del corteo riapriranno completamente tutte le strade. Oltre alle strade chiuse dove passerà il corteo, Roma Mobilità ha indicato anche i divieti di sosta in atto della giornata di sabato 20 giugno. Entro le ore 7 dovrà essere completato lo sgombero dei veicoli, con conseguente divieto di sosta, da:

piazza della Repubblica

piazza dei Cinquecento

via Einaudi

largo Brancaccio

via Cavour da piazza dei Cinquecento a piazza dell’Esquilino

via Lanza da largo Brancaccio a via Equizia

via degli Annibaldi, tra via Cavour e via Frangipane

viale delle Terme di Caracalla, tra via di Porta Capena e piazzale Numa Pompilio, compresi i controviali e il parcheggio vicino lo Stadio Nando Martellini

largo delle Vittime del Terrorismo

piazza di Porta Capena

Bus Atac deviati e fermata della metro chiusa a Roma il 20 giugno per il Pride

Dalle 13 alle 20 in concomitanza con il Gay Pride saranno deviate o limitate alcune linee degli autobus: H, C2, C3, 3, 514, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 118, 160, 170, 223, 310, 360, 590, 628, 649, 714, 910.