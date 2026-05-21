Metro A chiusa a Roma il 22 e 23 maggio, attivati bus sostitutivi: orari e fermate delle navette
Sarà un fine settimana difficile per chi si sposta con la metro A di Roma. La linea arancione sarà chiusa domani venerdì 22 maggio e sabato 23 per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Lo stop non riguarderà tutta la giornata di venerdì e ma solo a partire dalle 21, quando partiranno le ultime corse dai capolinea Battistini e Anagnina. Da quel momento saranno attivati dei bus sostitutivi, che viaggeranno sullo stesso percorso della metro anche per tutta la giornata di sabato.
Chiusa la Metro A a Roma il 22 e 23 maggio per lavori di rinnovo: le modalità
La chiusura della metro A per lavori di rinnovo dell'infrastruttura avrà effetto sui viaggiatori a partire dalle 21 di venerdì 22 maggio, quando partiranno le ultime corse dai capolinea di Battistini e Anagnina. Il servizio della metropolitana sarà interrotto per tutta la giornata di sabato 23 maggio. Tornerà pienamente attivo dalla mattina di domenica 24 maggio.
L'elenco dei bus sostitutivi con orari e fermate
Per venire incontro alle esigenze di cittadini e turisti, Atac attiverà un servizio di bus che sostituirà la metro A nella serata di venerdì 22 e nella giornata di sabato 23 maggio. Viaggeranno due linee diverse: MA1 Battistini-Arco di Travertino e MA2 Flaminio-Anagnina, che si sovrapporranno per garantire maggiore offerta nella tratta più frequentata, ovvero quella fra Flaminio e Arco di Travertino.
Venerdì la prima e l'ultima partenza dai due capolinea delle navette saranno alle 20.45 e all’1.30 di notte. Per quanto riguarda sabato, invece, la prima e l'ultima corsa delle navette da Battistini sarà alle 5.30 del mattino e all’1.30 di notte, mentre da Anagnina saranno alle 5.45 del mattino e all’1.30 di notte. Come comunica Atac, da dopo l'una di notte tutte le corse in partenza da Battistini, da Arco di Travertino proseguono sul percorso della linea MA2 sino ad Anagnina. Lo stesso vale anche per le corse in partenza da Anagnina, che, giunte a piazzale Flaminio, proseguono sul percorso della linea MA1 sino a Battistini.
Queste le fermate dei bus sostitutivi in corrispondenza delle fermate della metro A:
- BATTISTINI – Via Mattia Battistini, fronte stazione altezza via Giovan Battista Soria – fermata 80507 (MA1),
- CORNELIA – Circonvallazione Cornelia angolo via Aurelia – fermata 73083,
- CORNELIA – Circonvallazione Cornelia altezza via Bolognini – fermata 73079,
- CORNELIA – Via Boccea civico 138 – fermata 73084 (MA1),
- BALDO DEGLI UBALDI – Via Baldo degli Ubaldi altezza via Albornoz – fermata 72413,
- BALDO DEGLI UBALDI – Via Baldo degli Ubaldi altezza via Albornoz – fermata 72414 (MA1),
- VALLE AURELIA – Via Baldo degli Ubaldi altezza via De Vecchi Pieralice – fermata 73385,
- VALLE AURELIA – Via Angelo Emo ingresso stazione – fermata 83106 (MA1),
- VALLE AURELIA – Via Angelo Emo altezza via di Bartolo – fermata 72418 (MA1),
- CIPRO – Via Angelo Emo fronte accesso capolinea Atac – fermata 73388,
- CIPRO – Via Angelo Emo angolo accesso capolinea Atac – fermata 73347 (MA1),
- OTTAVIANO – Viale Giulio Cesare accesso metro – fermata 72805,
- OTTAVIANO – Viale delle Milizie altezza viale Angelico – fermata 72181 (MA1),
- LEPANTO – Via delle Milizie angolo via Lepanto – fermata 72079,
- LEPANTO – Viale delle Milizie altezza via Giuseppe Ferrari – fermata 72179 (MA1),
- FLAMINIO – Piazzale Flaminio fronte capolinea tram – fermata 81151,
- FLAMINIO – Piazzale Flaminio capolinea tram – fermata 81152 (MA1-MA2),
- SPAGNA – Via Veneto altezza via Lombardia – fermata 70855,
- SPAGNA – Via Veneto altezza via Sardegna – fermata 70604 (MA1-MA2),
- BARBERINI-SPAGNA – Via Veneto angolo piazza Barberini – fermata 70858,
- BARBERINI-SPAGNA – Via Veneto angolo piazza Barberini – fermata 70886 (MA1-MA2),
- BARBERINI-SPAGNA – Via Barberini angolo piazza Barberini – fermata 73889,
- BARBERINI-SPAGNA – Via di San Basilio angolo piazza Barberini – fermata 73581 (MA1-MA2),
- REPUBBLICA – Via Vittorio Emanuele Orlando altezza piazza della Repubblica – fermata 75892,
- REPUBBLICA – Via Luigi Einaudi altezza piazza della Repubblica – fermata 70031 (MA1-MA2),
- TERMINI – Area capolinea corsia A – fermata 70240,
- TERMINI – Piazza dei Cinquecento fronte capolinea bus 64 – fermata 30913 (MA1-MA2),
- VITTORIO EMANUELE – Piazza Vittorio Emanuele fermata tram – fermata 76935,
- VITTORIO EMANUELE – Piazza Vittorio Emanuele fermata tram – fermata 71033 (MA1-MA2),
- MANZONI – Via Emanuele Filiberto dopo viale Manzoni – fermata 70487,
- MANZONI – Via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni – fermata 70506 (MA1-MA2),
- SAN GIOVANNI – Via Emanuele Filiberto angolo capolinea bus – fermata 70371,
- SAN GIOVANNI – Via Appia Nuova altezza piazzale Appio – fermata 70422 (MA1-MA2),
- SAN GIOVANNI – Via Appia Nuova civico 24 corsia laterale (MA1-MA2),
- RE DI ROMA – Via Appia Nuova dopo piazza Re di Roma – fermata 75487,
- RE DI ROMA – Via Appia Nuova altezza piazza Re di Roma – fermata 75519 (MA1-MA2),
- PONTE LUNGO – Via Appia Nuova altezza piazza di Ponte Lungo – fermata 75488,
- PONTE LUNGO – Via Appia Nuova altezza via Gela – fermata 75517 (MA1-MA2),
- FURIO CAMILLO – Via Appia Nuova altezza via Camilla – fermata 75490,
- FURIO CAMILLO – Via Appia Nuova altezza viale Furio Camillo – fermata 75515 (MA1-MA2),
- COLLI ALBANI – Via Appia Nuova altezza via dei Cessati Spiriti – fermata 75555,
- COLLI ALBANI – Largo dei Colli Albani altezza capolinea Atac – fermata 77815 (MA1-MA2),
- ARCO DI TRAVERTINO – Via dell’Arco di Travertino altezza via Grottaferrata,
- ARCO DI TRAVERTINO – Via dei Colli Albani altezza via Rocca di Papa (MA1),
- ARCO DI TRAVERTINO – Via dell’Arco di Travertino angolo via dei Colli Albani – fermata 74935 (MA2),
- PORTA FURBA – Via Tuscolana altezza via dei Fulvi – fermata 75498,
- PORTA FURBA – Via Tuscolana altezza via dei Mamili – fermata 75210 (MA2),
- NUMIDIO QUADRATO – Via Tuscolana altezza via degli Opimiani – fermata 75206,
- NUMIDIO QUADRATO – Via Tuscolana prima di via Telegono – fermata 75506 (MA2),
- LUCIO SESTIO – Via Tuscolana altezza via Lucio Sestio – fermata 75305,
- LUCIO SESTIO – Via Tuscolana prima di via Ponzio Cominio – fermata 75503 (MA2),
- GIULIO AGRICOLA – Via Tuscolana dopo via Rufo – fermata 75307,
- GIULIO AGRICOLA – Via Tuscolana prima di via Marco Fulvio Nobiliore – fermata 75265 (MA2),
- SUBAUGUSTA – Via Tuscolana altezza via Sestio Calvino prima di piazza di Cinecittà – fermata 75309,
- SUBAUGUSTA – Via Tuscolana altezza piazza di Cinecittà – fermata 75501 (MA2),
- CINECITTÀ – Via Tuscolana altezza via delle Capannelle – fermata 74699,
- CINECITTÀ – Via Tuscolana stabilimenti cinematografici – fermata 74671 (MA2),
- ANAGNINA – Piazzale capolinea Atac (MA2).