Metro A chiusa a Roma il 22 e 23 maggio, attivati bus sostitutivi: orari e fermate delle navette

A causa di lavori di rinnovamento della linea, la metro A di Roma sarà chiusa nella serata di venerdì 22 maggio e per tutta la giornata di sabato 23. Attivati bus sostitutivi.

La fermata Battistini della metro A

Sarà un fine settimana difficile per chi si sposta con la metro A di Roma. La linea arancione sarà chiusa domani venerdì 22 maggio e sabato 23 per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Lo stop non riguarderà tutta la giornata di venerdì e ma solo a partire dalle 21, quando partiranno le ultime corse dai capolinea Battistini e Anagnina. Da quel momento saranno attivati dei bus sostitutivi, che viaggeranno sullo stesso percorso della metro anche per tutta la giornata di sabato.

Chiusa la Metro A a Roma il 22 e 23 maggio per lavori di rinnovo: le modalità

La chiusura della metro A per lavori di rinnovo dell'infrastruttura avrà effetto sui viaggiatori a partire dalle 21 di venerdì 22 maggio, quando partiranno le ultime corse dai capolinea di Battistini e Anagnina. Il servizio della metropolitana sarà interrotto per tutta la giornata di sabato 23 maggio. Tornerà pienamente attivo dalla mattina di domenica 24 maggio.

L'elenco dei bus sostitutivi con orari e fermate

Per venire incontro alle esigenze di cittadini e turisti, Atac attiverà un servizio di bus che sostituirà la metro A nella serata di venerdì 22 e nella giornata di sabato 23 maggio. Viaggeranno due linee diverse: MA1 Battistini-Arco di Travertino e MA2 Flaminio-Anagnina, che si sovrapporranno per garantire maggiore offerta nella tratta più frequentata, ovvero quella fra Flaminio e Arco di Travertino.

Venerdì la prima e l'ultima partenza dai due capolinea delle navette saranno alle 20.45 e all’1.30 di notte. Per quanto riguarda sabato, invece, la prima e l'ultima corsa delle navette da Battistini sarà alle 5.30 del mattino e all’1.30 di notte, mentre da Anagnina saranno alle 5.45 del mattino e all’1.30 di notte. Come comunica Atac, da dopo l'una di notte tutte le corse in partenza da Battistini, da Arco di Travertino proseguono sul percorso della linea MA2 sino ad Anagnina. Lo stesso vale anche per le corse in partenza da Anagnina, che, giunte a piazzale Flaminio, proseguono sul percorso della linea MA1 sino a Battistini.

Queste le fermate dei bus sostitutivi in corrispondenza delle fermate della metro A:

