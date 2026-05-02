Bimbo morso da un pitbull mentre cammina con i genitori a Ponza: ferito gravemente, è in ospedale

Un bambino è stato morso alla gamba da un cane mentre stava camminando insieme ai genitori nella piazza di Ponza. Trasportato in ospedale con l’elicottero, non è in pericolo di vita.

Un bambino di sette anni è stato azzannato da un pitbull mentre era in vacanza sull'isola di Ponza con la sua famiglia. Secondo le prime informazioni, il bimbo stava camminando con i genitori nella piazza principale dell'isola quando due cani sarebbero usciti da un cancello, forse lasciato aperto per errore. Uno dei due animali avrebbe quindi aggredito il bambino, mordendolo a una gamba. Data la gravità della ferita è stato fatto arrivare un elisoccorso per trasferire il piccolo in ospedale nel più breve tempo possibile: le lesioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Al momento è ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sul caso. Il cane è stato messo sotto custodia, ed è stata chiamata la Asl, per i controlli del caso. Secondo una prima ricostruzione, sembra che i due cani siano scappati dal cancello, forse lasciato aperto per errore. Uno dei due, per motivi che non sono ancora chiari, si sarebbe avventato sul bambino, mordendolo a una gamba e ferendolo. Gli operatori della Asl stanno procedendo ai dovuti controlli: la persona che ha la custodia dei cani rischia una denuncia per omessa custodia, ma ulteriori verifiche sono in corso sulla sua posizione.

Il bambino, nonostante lo spavento, non è fortunatamente in pericolo di vita. Le lesioni riportate sono sicuramente serie e da attenzionare, ma non avrebbe riportato danni permanenti. Lui e i genitori sono originari di Arezzo, ed erano andati a Ponza per passare un fine settimana che sarebbe dovuto essere di vacanza, ma che purtroppo ha preso un'altra direzione.