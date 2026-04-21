Incendio in casa a Ponza, crolla il pavimento: volontaria della protezione civile gravemente ustionata

Isola di Ponza (Immagine di repertorio)

Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione sull'Isola di Ponza, in provincia di Latina. Il rogo è scaturito nella notte scorsa, tra lunedì 20 e martedì 21 aprile. Una donna di trent'anni, volontaria della protezione civile, è rimasta gravemente ustionata mentre spegneva le fiamme e si trova ricoverata in prognosi riservata. Ancora da chiarire le cause esatte che hanno provocato l'incendio, l'ipotesi è che si sia trattato di un cortocircuito.

Il pavimento ha ceduto per il calore

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui è scoppiato l'incendio erano circa le ore 3. Le fiamme sono scaturite all'interno di in una casa estiva per cause ancora in corso d'accertamento. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per incendio in corso, sul posto sono giunti gli operatori della protezione civile Isole ponziane, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento.

Durante l'intervento il pavimento ha ceduto a causa del calore e la soccorritrice si è ustionata a gambe, braccia e schiena. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi e ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Eugenio di Roma con l'eliambulanza, si trova ricoverata in prognosi riservata.

Rocca: "Vicinanza e solidarietà"

Sono tanti i messaggi di solidarietà arrivati alla volontaria della protezione civile, tra i quali quello del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca."Desidero esprimere, a nome della Regione Lazio, la più profonda vicinanza e solidarietà a Deborah, giovane volontaria dell’Associazione di Protezione Civile delle Isole Ponziane, rimasta gravemente ferita mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio sull’isola di Ponza. A lei va il nostro pensiero più affettuoso, insieme a un sentito ringraziamento per il coraggio, la generosità e l’alto senso civico dimostrati. Il suo impegno è un esempio autentico dello spirito di servizio che anima le donne e gli uomini della Protezione Civile, ai quali va la gratitudine dell’intera comunità regionale. Siamo in costante contatto con il Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Sant’Eugenio, dove Deborah è ricoverata e seguiamo e seguiremo con la massima attenzione e costanza l’evolversi delle sue condizioni, fino alla piena guarigione. A Deborah e alla sua famiglia voglio dire che non sara' lasciata sola e le rivolgo i miei più sinceri auguri".

"Implementare le attività di prevenzione dei rischi"

"La notizia dell’infortunio subito da una nostra volontaria di protezione civile, appartenente al gruppo di volontariato delle Isole Ponziane, nello svolgimento delle attività di spegnimento di un incendio in corso sull’isola di Ponza ci induce a riflettere ancora di più sulla complessità del ruolo del volontario e sulla necessità di lavorare sempre più intensamente per garantirne una degna tutela" ha commentato i fatti l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

"La nostra volontaria, infatti, ha riportato ferite da ustioni nell’ambito di una attività di spegnimento che la protezione civile ha avviato in collaborazione con i vigili del fuoco, dimostrando una forte dedizione al senso civico ed un importante senso di appartenenza e di squadra – continua Ciacciarelli – Accanto alla misura del fondo di solidarietà, introdotto per garantire il necessario ristoro dei volontari che subissero infortuni nel corso delle proprie attività, ho sempre ritenuto necessario implementare le attività di prevenzione dei rischi, nella consapevolezza della importanza di evitare l’accesso al fondo, ossia il subire dell’infortunio".