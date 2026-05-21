Getta l’acido addosso al compagno dal balcone dopo una lite a Roma: 52enne ustionato gravemente

Hanno litigato, poi l’uomo si è trovato a passare sotto al balcone: da lì la compagna si è sporta e gli ha gettato addosso l’acido, ustionandolo gravemente.

Si è affacciata dal balcone dopo una lite con il compagno e gli ha lanciato l'acido addosso, ustionandolo gravemente. È quanto accaduto nella tarda serata di martedì scorso, 19 maggio, verso mezzanotte, nella zona di Torpignattara. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Porta Maggiore e due volanti. Oltre a loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato l'uomo d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio dove gli sono state prestate le prime cure del caso.

Gli getta l'acido addosso: dalla lite alle ustioni

Come anticipato, i fatti risalgono alla mezzanotte di martedì 19 maggio 2026 e sono avvenuti a Roma nella zona di Torpignattara. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto realmente. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i due, legati da un rapporto sentimentale, forse già finito al momento dei fatti, quella sera avrebbero avuto una violenta lite, forse in strada forse a casa, e i due si sono allontanati.

A mezzanotte l'uomo, un cinquantaduenne, si è trovato a passare sotto al balcone della donna. Ed è stato in quel momento che si è consumata l'aggressione. La donna è uscita dall'abitazione e ha raggiunto il balcone, si è affacciata e ha atteso che l'uomo passasse ai suoi piedi, sotto al balcone. A quel punto gli ha rovesciato addosso un potente acido generalmente utilizzato per disgorgare le tubature idrauliche. E lo ha preso in pieno, provocandogli gravissime ustioni.

Uomo di 52 anni ustionato dall'acido gettato dal balcone a Torpignattara

A quel punto è scattato l'allarme. L'acido, gettato dall'alto dalla donna, lo ha travolto: il cinquantaduenne ha riportato gravissime ustioni, di secondo e terzo grado, su collo e braccio. Per lui è scattato immediatamente il trasporto d'urgenza verso il pronto soccorso dell‘ospedale Sant'Eugenio, dove gli sono state prestate le prime cure mediche. Nel frattempo sul luogo dell'aggressione sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Porta Maggiore e due volanti. Gli agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto, grazie anche alle testimonianze. L'uomo aggredito ha poi deciso di non sporgere denuncia.