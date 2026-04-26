Incendio in una roulotte all’Eur: gravemente ustionato un 62enne mentre cucinava, rischia di morire

La roulotte dopo l’incendio

Un incendio è divampato all'interno di una roulotte in via dell'Oceano Indiano a Roma. Il rogo si è originato nella serata di ieri, sabato 25 aprile. Un uomo è rimasto gravemente ferito, ustionato dalle fiamme mentre si trovava all'interno del caravan. Si tratta di un sessantaduenne senza fissa dimora, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Soccorso in codice rosso, rischia di morire.

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti erano circa le ore 22.30, la roulotte si trovava in sosta in un'area verde nel quartiere Torrino Nord. L'uomo era all'interno del caravan e stava cucinando, quando improvvisamente, le fiamme si sono propagate, forse a causa del malfunzionamento di un fornelletto a gas.

I carabinieri sul posto

L'uomo è rimasto intrappolato nella roulotte mentre il fuoco si diffondeva, distruggendola completamente. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in breve tempo e messo in sciurezza l'area circostante. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che si sono accorti dell'incendio, hanno soccorso subito l'uomo e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi.

Arrivata la segnalazione sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, centro specializzato per le grandi ustioni. Le sue condizioni sono molto gravi e rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incendio i militari del Nucleo Operativo Pattuglia mobile di zona della Compagnia Carabinieri Roma Eur e della Stazione Carabinieri Roma Eur. A svolgere i rilievi tecnici sono stati i carabinieri della 7ª Sezione del Nucleo Investigativo di Roma. La roulotte, completamente distrutta dalle fiamme, è stata sequestrata, per consentire gli accertamenti sulle cause esatte dell'accaduto.