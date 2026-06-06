Incendio in un terreno a Fonte Meravigliosa all’Eur, le fiamme vicino alle case: indagini sul rogo

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri a Roma, in zona Fonte Meravigliosa all’Eur. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco.

Foto del comitato di quartiere Vigna Murata

Un incendio molto vasto è scoppiato ieri sera in un terreno a Fonte Meravigliosa a Roma, zona Eur. Per cause ancora da chiarire, le fiamme sono divampate in un'area verde compresa tra via del Casale Zola, via Marcocchia, e via Forster. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che, nonostante le vaste dimensioni, sono riusciti a domarlo e mettere in sicurezza l'area. L'incendio, secondo quanto riferito da diversi residenti, è quasi arrivato alle case, destando preoccupazione e paura.

Cosa sia successo e che cosa abbia provocato l'incendio, al momento, non è ancora chiaro. La giornata di ieri è stata particolarmente calda e Roma, purtroppo, è tristemente nota per i roghi che durante il periodo estivo divampano con una certa frequenza. Le temperature elevate, che in questi giorni hanno già superato abbondantemente i 30 gradi facendo sembrare giugno più simile a luglio, possono infatti favorire il rapido propagarsi delle fiamme, soprattutto nelle aree ricche di vegetazione secca.

"Nella serata di ieri, 05.06.2026, un vasto incendio ha interessato l’area verde compresa tra via del Casale Zola, via Marcocchia, via Forster e il benzinaio della Q8 di via Ardeatina – recita una nota del comitato del quartiere diffusa questa mattina -. Il Comitato di Quartiere Vigna Murata desidera innanzitutto esprimere la propria sincera gratitudine alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, il cui tempestivo e professionale intervento ha permesso di domare l’incendio. Grazie alla loro prontezza è stato possibile circoscrivere le fiamme ed evitare conseguenze ben più gravi per il territorio e per i residenti. Nel corso delle operazioni, il Comitato ha preso contatto con i proprietari del fondo interessato, i quali ci hanno informati che proprio nei giorni precedenti all’evento erano stati avviati i lavori di sfalcio della vegetazione nell’area, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 76 del 2026 in materia di manutenzione e pulizia dei terreni. Quanto alle circostanze dell’incendio, auspichiamo che le autorità competenti possano fare piena luce sull’accaduto e che le eventuali responsabilità vengano individuate nel più breve tempo possibile. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione nell’interesse della comunità".