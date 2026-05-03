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Rissa nel carcere di Frosinone, cinque agenti feriti: detenuti armati di bastoni e coltelli

Scontro tra gruppi di detenuti nel carcere di Frosinone con armi. Interviene la penitenziaria. Il sindacato di polizia: “Feriti cinque agenti. Clima fuori controllo”.
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A cura di Francesco Esposito
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Il carcere di Frosinone
Il carcere di Frosinone

Una violenta rissa è scoppiata ieri, sabato 2 maggio, nel carcere di Frosinone. Uno scontro con tanto di oggetti contundenti e armi da taglio. Intervenuti per sedare gli scontri, cinque agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti. "L'ennesimo episodio di violenza verificatosi nel carcere di Frosinone rappresenta la drammatica conferma della situazione di forte tensione che avevamo già denunciato nei giorni scorsi, all'esito di una recente visita ispettiva nell'istituto", scrive in una nota il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

Rissa nel carcere di Frosinone, cinque agenti feriti

Secondo quanto riferito dal sindacato, a scontrarsi sarebbero stati due gruppi, uno composto da detenuti di nazionalità tunisina e l'altro di nazionalità albanese. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato allo scoppio della rissa. Gli agenti della penitenziaria sono intervenuti per placare gli animi, ma nel corso dell'intervento sono rimasti feriti cinque poliziotti: "Uno ha riportato la contusione della mandibola, un altro la frattura del dito mignolo della mano e una ferita da taglio al polpaccio", prosegue la nota del Sappe. "I detenuti coinvolti erano armati di oggetti contundenti e coltelli rudimentali. Solo grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio del personale di Polizia Penitenziaria si è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, con conseguenze ancora più gravi anche tra gli stessi detenuti".

La situazione nel carcere

L'episodio sarebbe l'apice di un clima di tensione, carenze e sovraffollamento. Secondo i dati dell'associazione Antigone del 31 marzo nell'istituto sono presenti 639 detenuti per una capienza di 517 posti. "Diciamo basta: il carcere di Frosinone è stato lasciato a sé stesso dall'Amministrazione. Da anni il SAPPE denuncia i continui episodi di violenza che si verificano quotidianamente all'interno dell'istituto, chiedendo interventi concreti e immediati. In particolare, abbiamo più volte sollecitato il trasferimento dei detenuti più violenti verso altre strutture, anche fuori dal distretto, ma le nostre richieste sono rimaste inascoltate – conclude la nota del sindacato -. Nel frattempo, i soggetti più facinorosi continuano a compromettere la sicurezza e la stabilità dell'istituto".

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