Fondi, si accoltellano in strada sotto casa di uno di loro: cinque feriti, quattro arresti

Paura a Latina, dove c’è stata una rissa con accoltellamento, che ha coinvolto cinque uomini. Quattro sono rimasti feriti e poi arrestati, uno inizialmente scappato è stato poi denunciato.

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Cinque uomini feriti è il bilancio di una rissa che si è consumata nel Comune di Fondi, in provincia di Latina. L'episodio di violenza è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile. A rimanere coinvolti sono stati cinque uomini, che hanno preso parte alla lite. Si tratta di persone di nazionalità indiana e di età compresa tra trentaquattro e quarantaquattro anni, che abitano in città. Quattro sono stati arrestati e uno denunciato.

Secondo quanto ricostruito finora i fatti risalgono alla tarda serata di ieri, i cinque uomini si trovavano in strada a Fondi quando per motivi non noti è nata una lite. Una discussione cominciata sotto casa di uno di loro, che è poi finita a coltellate. A dare l'allarme sono stati i residenti, attirati dalle urla che provenivano dalla strada. Preoccupati per ciò che stava accadendo hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia.

Militari e agenti hanno trovato quattro uomini feriti: avevano varie lesioni sul corpo, ferite compatibili con un'arma da taglio. Coltelli che però non sono stati trovati. Gli investigatori hanno identificato i quattro presenti, che hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Da quanto si apprende fortunatamente le loro condizioni di salute non sono tali da essere in pericolo di morte. Uno dei cinque uomini coinvolti nella rissa inizialmente è riuscito ad allontanarsi, sfuggendo ai controlli delle forze dell'ordine.

Militari e agenti lo hanno trovato poco dopo non lontano dal luogo dei fatti. A seguito degli accertamenti è risultato irregolare sul territorio nazionale. Il suo permesso di soggiorno è scaduto a gennaio del 2025. Quest'ultimo è stato denunciato, mentre gli altri quattro uomini sono stati arrestati, messi ai domiciliari e verranno processati con il rito direttissimo al Tribunale di Latina.