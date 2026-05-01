Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecue

Momenti di paura nel pomeriggio al Parco della Caffarella, a Roma. Tra le centinaia di persone che avevano scelto l’area verde per la tradizionale scampagnata del Primo Maggio, tra picnic e grigliate, è scoppiato un incendio che ha costretto molti a lasciare in fretta la zona. Nonostante lo spavento, non si registrano feriti al momento, anche grazie al rapido intervento di vigili del fuoco e guardiaparco.

Fiamme alla Caffarella, il rogo partito da un barbecue

Le fiamme nell’area pic nic del Parco della Caffarella

Secondo le prime informazioni riportate dall'agenzia Adnkronos, le fiamme sarebbero partite da un barbecue. Alcune scintille, a contatto con sterpaglie ed erba secca presenti sul terreno, avrebbero innescato il rogo. In pochi minuti il fuoco si è propagato, alimentato anche dal vento che ha spinto le fiamme e fatto alzare una densa nube di fumo grigio visibile a distanza. La situazione ha creato momenti di apprensione tra i presenti, con famiglie e gruppi di giovani che si sono allontanati per precauzione mentre l’incendio si sviluppava nell’area.

Intervento di guardiaparco e vigili del fuoco per spegnere il rogo

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Guardiaparco e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono state circoscritte e domate in breve tempo, evitando conseguenze più gravi. L’incendio ha interessato una porzione limitata della Caffarella, all’interno del Parco dell’Appia Antica, nel quadrante sud della Capitale. Al momento non si segnalano feriti mentre proseguono le verifiche per capire le eventuali responsabilità e i danni riportati alla flora del posto.